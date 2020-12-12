Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная / Политика

"За акты насилия и аресты": Лукашенко и его сыну запретили въезд в Швейцарию

12 декабря 2020, 10:45  •  76 • Политика
Швейцария ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора за "акты насилия и аресты". Обоим запрещён въезд на территорию страны, а любые активы, обнаруженные на территории Швейцарии, будут заморожены.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Швейцарии. Таким образом, страна присоединилась к санкциям, наложенным Евросоюзом.
Ограничительные меры распространяются на 14 белорусских чиновников. Помимо Лукашенко и его сына, в список попали глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, командир группы спецназа "Альфа" Сергей Зубков и даже пресс-секретарь администрации президента Наталья Эйсмонт.
Все они названы лицами, которые "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике".
Кроме того, Швейцария запретила поставку в Белоруссию вооружения, которое может быть использовано "для репрессий".
Напомним, что западные страны уже не первый месяц оказывают давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с августа пытается противостоять попыткам оппозиции устроить майдан в стране. По словам политика, за беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая разжигает протесты в Минске, стоят спецслужбы Литвы.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, что кричал и плакал"
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
12 декабря 2020, 01:35
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
12 декабря 2020, 00:40
Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфире
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о...
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
06 декабря 2020, 09:55
Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.