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"За акты насилия и аресты": Лукашенко и его сыну запретили въезд в Швейцарию
12 декабря 2020, 10:45 • 76 • Политика
Швейцария ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора за "акты насилия и аресты". Обоим запрещён въезд на территорию страны, а любые активы, обнаруженные на территории Швейцарии, будут заморожены.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Швейцарии. Таким образом, страна присоединилась к санкциям, наложенным Евросоюзом.
Ограничительные меры распространяются на 14 белорусских чиновников. Помимо Лукашенко и его сына, в список попали глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, командир группы спецназа "Альфа" Сергей Зубков и даже пресс-секретарь администрации президента Наталья Эйсмонт.
Все они названы лицами, которые "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике".
Кроме того, Швейцария запретила поставку в Белоруссию вооружения, которое может быть использовано "для репрессий".
Напомним, что западные страны уже не первый месяц оказывают давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с августа пытается противостоять попыткам оппозиции устроить майдан в стране. По словам политика, за беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая разжигает протесты в Минске, стоят спецслужбы Литвы.
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