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"За 10 минут до…": Трамп подтвердил готовность отдать приказ об ударах по Ирану
21 июня 2019, 19:39 • 26 • Политика
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что был готов в четверг, 20 июня, дать приказ об ударе по трем иранским объектам. Однако "за 10 минут до…" американский президент отменил свое решение.
По словам президента США Дональда Трампа, отмена приказа об ударах по Ирану была связана с тем, что "могла привести к гибели мирных жителей". Трамп подчеркнул, что принял решение об отмене буквально за 10 минут до назначенного времени. Об этом написал в своем Twitter.
Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в Тегеране сообщало о предупреждении, которое было передано верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Источник подчеркивал, что Трамп якобы призывал иранскую сторону к переговорам, а еще убеждал, что "не хочет войны". Далее, как уверяет агентство, Иран предупредил, что атака будет чревата серьезными последствиями.
Позже в этот день стало известно, что Трамп одобрил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что был сбит их беспилотник. Операцию, впрочем, отменили в последний момент.
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