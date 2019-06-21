 "За 10 минут до…": Трамп подтвердил готовность отдать приказ об ударах по Ирану

По словам президента США Дональда Трампа, отмена приказа об ударах по Ирану была связана с тем, что "могла привести к гибели мирных жителей". Трамп подчеркнул, что принял решение об отмене буквально за 10 минут до назначенного времени. Об этом написал в своем Twitter.

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в Тегеране сообщало о предупреждении, которое было передано верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Источник подчеркивал, что Трамп якобы призывал иранскую сторону к переговорам, а еще убеждал, что "не хочет войны". Далее, как уверяет агентство, Иран предупредил, что атака будет чревата серьезными последствиями.

Позже в этот день стало известно, что Трамп одобрил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что был сбит их беспилотник. Операцию, впрочем, отменили в последний момент.