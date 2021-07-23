"ЮНЕСКО играет на украинских раскольников": Главные святыни Киева под угрозой

Согласно заявлению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО сделан парадоксальный вывод: объектам Софии Киевской и Киево-Печерской лавры ничего не угрожает. Казалось бы, это противоречит реальным фактам. Что ж, тем хуже для фактов.

Прямое участие международных организаций в украинской трагедии последних лет - скорбная очевидность. Но страшнее всего, когда соучастниками политических преступлений становятся организации, призванные защищать культурное наследие. Как оказалось, именно такую роль сегодня играет ЮНЕСКО, своими выводами по состоянию главных святынь Киева фактически играющая на украинских раскольников. Так, министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко, в прошлом известный украинский медиаменеджер, прославившийся поддержкой законопроекта о запрете русских фильмов и сериалов, заявил:

Есть отличные новости для Украины с 44-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове удовлетворительное. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает.

Эта информация просто поражает своей бессовестной ложью. Не прошло и месяца, как Киево-Печерская лавра заявила об аварийной ситуации в пещерах на территории святыни, обратившись к властям с просьбой её ликвидировать:

Киево-Печерская лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам.

Но дело не только и не столько в физической сохранности святынь Матери городов русских. Как отметил руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков, куда опаснее посягательства на них украинских раскольников:

Той же Киево-Печерской лавре, первой русской обители, уже неоднократно угрожали молодчики из псевдоправославных сект. Сначала из так называемого Киевского патриархата, а в последние годы - лжецеркви ПЦУ, активно поддерживаемой нынешним украинским режимом. В 2018 году именно в Софии Киевской состоялся учредительный съезд этой псевдорелигиозной группировки, представители которой регулярно оскверняют её святые стены своими камланиями, лишь отдалённо напоминающими православные богослужения.

Эксперт добавил, что только подлинно исповедническая позиция чад, клириков и священноначалия канонической Украинской Православной Церкви, и в первую очередь лично Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, не позволяет украинским временщикам передать эти великие древнерусские святыни раскольникам. "И то, что ЮНЕСКО фактически потакает антицерковным гонениям на Украине, вызывает серьёзную тревогу", - подчеркнул глава идеологического отдела "Первого русского".

К сожалению, захваты православных храмов украинскими раскольниками-националистами не ушли в прошлое с режимом Петра Порошенко. "Телевизионный комик Зеленский уже давно превратился в кровавого клоуна, активно заигрывающего с необандеровцами, в том числе позволяя им творить беззаконие в отношении наших святынь. А потому заявление украинского министра Ткаченко и озвученная им позиция ЮНЕСКО вызывают очень серьёзные опасения. Главные православные святыни Киева находятся под угрозой. И защитить их пока некому", - скорбно завершил Михаил Тюренков.