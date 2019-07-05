"Юля и Сергей Скрипаль в этой лаборатории": Племянница перебежчика обратилась к Мэй после истории с доказательствами в мусорке

Виктория Скрипаль считает, что несмотря на то, что Терезе Мэй остался всего месяц на посту премьер-министра Великобритании, политик все не может успокоиться и продолжает попытки "разыграть карту Скрипалей".

Так, об этом свидетельствуют последние сообщения СМИ о найденных в мусорке секретных документах, которые якобы доказывают версии Лондона о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

"Смешно, мол, у нас есть доказательства, но мы их никому не покажем. Теперь давайте все выкинем в мусорный бак, чтобы специально все нашли и все узнали", - комментирует Виктория в беседе с "РИА ФАН".

По ее словам, если бы это были реальные доказательства, то их бы давно уничтожили. Что касается родственников, то Виктория продолжает считать, что их удерживают в Великобритании.

"Я продолжаю считать, что Сергей Викторович (Скрипаль. —прим. ред.) и Юлия находятся в лаборатории в Портон-Дауне. Я так давно считаю и не отказываюсь от своих слов", — заявила Виктория Скрипаль.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили РФ в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно выступала с предложением провести совместное расследование. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд был изготовлен в России, однако в той же лаборатории в Портон-Дауне это опровергли. Россия в свою очередь отвергает все обвинения.