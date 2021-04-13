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"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 07:40 • 312 • Политика
После президента Украины Владимира Зеленского коллективный Запад отчитала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Русские смеются и отмечают, что в Киеве, похоже, "заигрались": "Ёшкин кот, сама Украина требует!" - не сдерживают смеха в Сети.
Накануне Зеленский потребовал от США и в частности от американского президента Джо Байдена конкретных действий. "Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это", - сказал украинский лидер.
Теперь же вице-премьер Стефанишина буквально отчитала Запад и также выступила с требованиями. Она заявила, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока - 2".
"Очень важный был вопрос: чего мы ожидаем от Запада?" - сказала она, отметив, что "обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность", но в Киеве считают, "что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах".
"Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока - 2", - подчеркнула она.
В Сети с юмором восприняли воинственное заявление Киева.
"Ну, ёшкин кот, надо действовать, сама Украина потребовала!" - пишет "Себекхотеп III".
"Главное - ПОТРЕБОВАЛА! Цирк уехал..." - смеётся "Novichok Pendosovich".
"Ну прям по Лаврову - ДБ", - пишет "Seafox 84".
"Пора кончать с этой клоунадой. Ребятки заигрались в больших", - отмечает Сергей Логинов.
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