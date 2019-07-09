"Языковой проблемы нет, есть только информационная война": Зеленский порассуждал о будущем русского языка в Донбассе

По словам президента Украины, нельзя исключать, что когда-нибудь в будущем в Донбассе русский язык получит особый статус.

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", — сказал Зеленский.

Что же до "проблем с языком", то он их не замечает, зато уверенно говорит о том, что "просто была такая информационная война", и некоторые утверждали, что на русском языке говорить нельзя.

"Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу", - заявил Зеленский журналистам, перейдя на русский язык.

Украинский гарант отметил, что если жители Донбасса обратятся к нему с подобной просьбой, то он ее готов обсудить, "большой проблемы в этом нет", - заверил Зеленский.

Напомним, в 2012 году на Украине законодательно русскому языку был присвоен статус регионального в 13 из 27 областях страны. Сделано это было на основании "Закона об основах государственной языковой политики".

В середине мая текущего года на Украине был принят, несмотря на широкий общественный резонанс, скандальный загон о государственном языке. Это был один из последних документов, которые, покидая должность президента страны, подписал Пётр Порошенко.

Согласно закону, теперь на українськой мове украинцы обязаны разговаривать во всех общественных местах. Врач, принимая пациентов, должен интересоваться об их самочувствии по-украински, также должны принимать заказы у клиентов официанты, объясняться чиновники и так далее.

Однако история с насильственным насаждением украинского языка в Незалежной приняла неожиданный оборот. Недавние опросы показали, что сами украинцы предпочитают говорить не на мове, а по-русски.

В частности, такое явно неожиданное для украинских радикалов признание сделало, согласно опросу компании TNS, более трети украинцев. А исследование института Гэллапа и вовсе показало, что большинство жителей Украины (83%) предпочитают в общении именно русский язык.