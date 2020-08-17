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"Яйца брей!" Болгарская рекламная кампания довела русских до истерики
17 августа 2020, 07:55 • 205 • В мире
Рекламная кампания, запущенная болгарским производителем яиц, заставила русских, живущих в Болгарии, смеяться до истерики. Болгары вряд ли знали, что означает на русском их слово "брей", которое у них означает просто "ух ты!"
В Болгарии живёт немало граждан России, которые часто делятся забавными случаями из болгарской реальности. Например, недавно в магазинах страны появились в продаже куриные яйца, этикетка на которых доводит наших соотечественников буквально до истерического смеха.
Дело в том, что на них написано "Яйца брей!" - а всё потому, что в переводе с болгарского "брей" означает что-то вроде "ух ты", "ничего себе". Но на русском фраза звучит, конечно, убийственно и даже неприлично. Ситуация усугубляется тем, что эту рекламу можно увидеть во многих местах, включая огромные баннеры, пишут пользователи группы "ВКонтакте" "Русская Варна".
Фото: скриншот vk.com/russ_varna
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