"Яйца брей!" Болгарская рекламная кампания довела русских до истерики

В Болгарии живёт немало граждан России, которые часто делятся забавными случаями из болгарской реальности. Например, недавно в магазинах страны появились в продаже куриные яйца, этикетка на которых доводит наших соотечественников буквально до истерического смеха.

Дело в том, что на них написано "Яйца брей!" - а всё потому, что в переводе с болгарского "брей" означает что-то вроде "ух ты", "ничего себе". Но на русском фраза звучит, конечно, убийственно и даже неприлично. Ситуация усугубляется тем, что эту рекламу можно увидеть во многих местах, включая огромные баннеры, пишут пользователи группы "ВКонтакте" "Русская Варна".