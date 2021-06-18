"Явное умственное расстройство": Врач Трампа требует протестировать Байдена

Конгрессмен от Техаса Ронни Джексон и ещё несколько республиканцев потребовали от президента США Джозефа Байдена пройти тест на когнитивные способности.

В США группа конгрессменов во главе с республиканцем от штата Техас, отставным контр-адмиралом Ронни Джексоном в письме потребовала от президента Джозефа Байдена пройти тест на определение ясности сознания.

Письмо конгрессмена подписали также 13 законодателей от Республиканской партии. В письме отмечается "умственной упадок и забывчивость президента", напоминают о его "оплошностях" на публичных мероприятиях. Конгрессмен призывает Белый дом немедленно опубликовать результат когнитивного теста Байдена.

Американский народ заслуживает того, чтобы обладать абсолютным доверием к своему президенту,

- подчёркивает Джексон в письме. Законодатель напоминает, что Байден неоднократно забывал имена соратников по администрации, отпускает странные комментарии и выглядит неадекватно.

Как напоминает собкор ВГТРК в США Валентин Богданов, конгрессмен Джексон ранее занимал пост врача в администрации Дональда Трампа. Республиканец утверждает, что наблюдает "явное умственное расстройство Байдена".

Однако Богданов подчёркивает, что автор письма "сам не без греха", его деятельность ранее проверял генеральный инспектор Министерства обороны США, в докладе говорилось о злоупотреблении алкоголем, лекарствами по рецепту и грубости к подчинённым.

В ходе работы на Трампа Джексон запомнился тем, что хвалил "невероятно хорошие гены" главы Белого дома, назвал результаты его когнитивного теста очень хорошими (над примитивностью теста тогда многие иронизировали), а также заявил, что "если последние 20 лет Трамп придерживался бы более здоровой диеты, то возможно, он доживёт до 200 лет". Также противники Джексона указывали, что он неверно измерил рост и вес Трампа, чтобы скрыть его ожирение.

В общем, никогда не надо путать клятву Гиппократа и клятву верности,

- отметил Валентин Богданов.

Ранее 124 отставных генерала Вооружённых сил США подписали открытое письмо, в котором наговорили много всего против собственного недавно избранного президента Джо Байдена.