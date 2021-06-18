Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / Политика

"Явное умственное расстройство": Врач Трампа требует протестировать Байдена

18 июня 2021, 14:20  •  132 • Политика
Конгрессмен от Техаса Ронни Джексон и ещё несколько республиканцев потребовали от президента США Джозефа Байдена пройти тест на когнитивные способности.
В США группа конгрессменов во главе с республиканцем от штата Техас, отставным контр-адмиралом Ронни Джексоном в письме потребовала от президента Джозефа Байдена пройти тест на определение ясности сознания.
Письмо конгрессмена подписали также 13 законодателей от Республиканской партии. В письме отмечается "умственной упадок и забывчивость президента", напоминают о его "оплошностях" на публичных мероприятиях. Конгрессмен призывает Белый дом немедленно опубликовать результат когнитивного теста Байдена.
Американский народ заслуживает того, чтобы обладать абсолютным доверием к своему президенту,
- подчёркивает Джексон в письме. Законодатель напоминает, что Байден неоднократно забывал имена соратников по администрации, отпускает странные комментарии и выглядит неадекватно.
Как напоминает собкор ВГТРК в США Валентин Богданов, конгрессмен Джексон ранее занимал пост врача в администрации Дональда Трампа. Республиканец утверждает, что наблюдает "явное умственное расстройство Байдена".
Однако Богданов подчёркивает, что автор письма "сам не без греха", его деятельность ранее проверял генеральный инспектор Министерства обороны США, в докладе говорилось о злоупотреблении алкоголем, лекарствами по рецепту и грубости к подчинённым.
В ходе работы на Трампа Джексон запомнился тем, что хвалил "невероятно хорошие гены" главы Белого дома, назвал результаты его когнитивного теста очень хорошими (над примитивностью теста тогда многие иронизировали), а также заявил, что "если последние 20 лет Трамп придерживался бы более здоровой диеты, то возможно, он доживёт до 200 лет". Также противники Джексона указывали, что он неверно измерил рост и вес Трампа, чтобы скрыть его ожирение.
В общем, никогда не надо путать клятву Гиппократа и клятву верности,
- отметил Валентин Богданов.
Ранее 124 отставных генерала Вооружённых сил США подписали открытое письмо, в котором наговорили много всего против собственного недавно избранного президента Джо Байдена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






132
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
18 июня 2021, 00:35
Киев признал неспособность выполнить Минские соглашения
18 июня 2021, 07:00
Президент Швейцарии восхитился Путиным: "Прямо к цели"
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
12 июня 2021, 00:35
Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.