"Явно один почерк": Захарова раскрыла истоки фейков о смертности в России в западных СМИ

Ранее два западных издания (The New York Times и The Financial Times) опубликовали материалы с одинаковым посылом: якобы Россия скрывает реальную смертность от коронавируса, предоставляет недостоверные данные. А на самом деле, считают журналисты этих СМИ, в РФ от COVID-19 умирает на 70% больше людей, чем гласят официальные цифры.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Мария Захарова прокомментировала эти выводы. Она назвала серию материалов "залпом", который пошёл 10-12 мая.

"Явно один почерк и там, и там. Явно была какая-то база для написания этих материалов", - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что России даже не предложили высказаться, не предоставили площадку для выступления по актуальной теме.

Ранее издание The New York Times было награждено Пулитцеровской премией за серию публикаций о России. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ должно вернуть награду, потому что в статьях содержалась недостоверная информация. В российском МИД также неоднократно подчёркивали, что опубликованные The New York Times о России данные являются фейками.