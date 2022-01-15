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"Явная глупость": Жители Польши поддели украинцев из-за споров о санкциях по "Северному потоку - 2"

15 января 2022, 05:50  •  85 • Политика
В Сенате США состоялось голосование по санкциям в отношении "Северного потока – 2". Американские политики как всегда спорили друг с другом, а мир за этим наблюдал. В итоге жители Польши поддели украинцев по поводу русского газа. "Явная глупость", - пишут люди.
Польское издание Interia опубликовало материал, где рассказывалось о голосовании в американском Сенате. Санкции против "Северного потока – 2" были бы введены США, если бы за законопроект проголосовало хотя бы 60 человек. Однако это сделали лишь 55.
Утверждение законопроекта было выгодно Украине, Киев прилагал усилия к тому, чтобы инициатива была принята. Но в Белом доме посчитали, что очередной пакет санкций помешает попыткам наладить отношения с Россией дипломатическими методами. Кроме того, законопроект мог бы негативно сказаться на отношениях с властями Германии.
Читатели ознакомились с материалом и поспешили высказаться на этот счёт.
"Почему США или Украина лезут в европейский проект?" – недоумевает Prof.
"Главное, чтобы в ЕС был дешёвый газ, Украина меня не интересует", - написал Myślący и добавил, что следует разрешить запуск "Северного потока – 2".
Krótko предложил свой вариант: США должны снизить цену на свой газ, тогда он станет более востребованным, чем русский.
"Слабеющий гегемон продвигает собственные стратегические интересы, в том числе в контексте соперничества с Китаем. А интересами Европы, в особенности той части, где находимся мы, он без колебаний пожертвует", - высказался Don Diego и призвал жителей Польши надеяться только на себя.
"Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток – 2" заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт!" – поддел украинцев mefis58.

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