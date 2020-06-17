"Являемся ли мы штатом США?": В Германии возмутились намёком на санкции США за "Северный поток - 2"

Планы США о мерах против "Северного потока - 2" не изменили отношения ФРГ к проекту. Об этом заявил на встрече с польским коллегой глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что даже если США инициируют новые санкции против проекта, позиция Берлина останется прежней.

При этом, указал Маас, в Германии считают, что обсуждаемые США санкции "носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем".

Кроме того, в немецком бундестаге, комментируя инициативу американских сенаторов об ужесточении санкционного давления, призывали обсудить, является ли ФРГ штатом США, сателлитом США.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст также отметил, что Берлин может ответить на выпад американцев своими санкционными ограничениями.

"Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку - 2". Санкции - плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например о штрафных пошлинах на американский СПГ", - приводит его слова РИА Новости.