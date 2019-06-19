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"Ятебенебренд": Украинки обиделись на Зеленского, назвавшего их приманками для туристов

19 июня 2019, 15:39  •  49 • Политика
Украинки запустили в соцсетях хештег "ятебенебренд", обидевшись на нового президента страны Владимира Зеленского. Он назвал красивых женщин приманкой для туристов. К акции подключились и мужчины, оскорбившиеся за своих подруг.
Владимир Зеленский назвал красивых женщин туристическим брендом Украины во время визита в Париж. "А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть и остается нашим брендом", - высказался он и разозлил своих соотечественниц.
Обиженные украинки запустили в соцсетях хештег "ятебенебренд" и добиваются извинений от главы государства. Они осудили Зеленского за пропаганду потребительского отношения к женщинам и напомнили о катастрофических последствиях.
"Этот мужчина реально не понимает цинизма своих слов – до каких катастроф это приводит", - цитирует "Газета.ру" слова писательницы и сценариста Милы Березюк. Именно из-за подобного сексизма, настаивает она, женщины подвергаются насилию, объективируются, а мужчины смотрят на них, как на обслугу, не имеющую права выбора.
К флешмобу присоединились и мужчины, которые посчитали необходимым вступиться за своих подруг, матерей, жён и дочерей. Так, например, фотограф Алексей Болгов записал видеообращение, в котором призвал украинских мужчин поддержать акцию.

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