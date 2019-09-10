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"Ястреб", который вел свою игру: Эксперт объяснил, почему Трамп отправил "на пенсию" Болтона

10 сентября 2019, 22:24  •  93 • Политика
Эксперт Алексей Мартынов объяснил, почему Дональд Трамп отправил "на пенсию" советника Джона Болтона. Последний вел собственную игру за спиной у президента США.
Джон Болтоны на протяжении долгого времени раздражал президента США Дональда Трампа попытками вести собственную игру. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Алексей Мартынов.
Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который являлся одним из "американских ястребов" и идеологом войны в Ираке.
Как отметил Мартынов, Болтон развил бурную деятельность на постсоветском пространстве и не ставил в известность о своей работе главу Белого дома. Эта активность раздражала и Россию.
"Видимо, пора ему на пенсию, сегодня он туда и отправлен", - пояснил эксперт.
Пока нельзя сказать, что даст отставка "ястреба". Дело в том, что все зависит от того, кто займет его место. Однако вполне возможно, что уход русофоба Болтона даст толчок к изменениям.

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