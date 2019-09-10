"Ястреб", который вел свою игру: Эксперт объяснил, почему Трамп отправил "на пенсию" Болтона

Джон Болтоны на протяжении долгого времени раздражал президента США Дональда Трампа попытками вести собственную игру. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Алексей Мартынов.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который являлся одним из "американских ястребов" и идеологом войны в Ираке.

Как отметил Мартынов, Болтон развил бурную деятельность на постсоветском пространстве и не ставил в известность о своей работе главу Белого дома. Эта активность раздражала и Россию.

"Видимо, пора ему на пенсию, сегодня он туда и отправлен", - пояснил эксперт.

Пока нельзя сказать, что даст отставка "ястреба". Дело в том, что все зависит от того, кто займет его место. Однако вполне возможно, что уход русофоба Болтона даст толчок к изменениям.