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"Ястреба" заменили на мирную риторику: Эксперт прогнозирует улучшение отношений США и России
20 сентября 2019, 00:09 • 45 • Политика
Эксперт Антон Конев прогнозирует улучшение отношений США и России, что связано с заменой "ястреба" Джона Болтона на выступающего за мирную риторику Роберта О’Брайана.
При новом советнике президента США по вопросам нацбезопасности отношения между Вашингтоном и Москвой могут улучшиться. Об этом телеканалу "360" заявил советник Демократической партии Соединенных Штатов Антон Конев.
Ранее стало известно о том, что на смену "ястребу" Джону Болтону придет Роберт О’Брайан, успевший поработать главным переговорщиком по заложникам в Госдепартаменте США.
Как пояснил Конев, О’Брайан входит в близкое окружение главы государства Дональда Трампа. Более того, в 2017 году его хотели сделать министром ВМС, но дипломат не служил во флоте.
Эксперт отметил, что Болтон позволял себе критиковать действия Трампа и действовать максимально жестко. Однако новый советник выступает за мирную риторику.
Кроме того, он имеет обширный опыт работы в разных сферах.
"С ним в роли советника по нацбезопасности можно надеяться на улучшение отношений США и России", - прогнозирует Конев.
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