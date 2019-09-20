"Ястреба" заменили на мирную риторику: Эксперт прогнозирует улучшение отношений США и России

При новом советнике президента США по вопросам нацбезопасности отношения между Вашингтоном и Москвой могут улучшиться. Об этом телеканалу "360" заявил советник Демократической партии Соединенных Штатов Антон Конев.

Ранее стало известно о том, что на смену "ястребу" Джону Болтону придет Роберт О’Брайан, успевший поработать главным переговорщиком по заложникам в Госдепартаменте США.

Как пояснил Конев, О’Брайан входит в близкое окружение главы государства Дональда Трампа. Более того, в 2017 году его хотели сделать министром ВМС, но дипломат не служил во флоте.

Эксперт отметил, что Болтон позволял себе критиковать действия Трампа и действовать максимально жестко. Однако новый советник выступает за мирную риторику.

Кроме того, он имеет обширный опыт работы в разных сферах.

"С ним в роли советника по нацбезопасности можно надеяться на улучшение отношений США и России", - прогнозирует Конев.