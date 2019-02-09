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"Ястреб с моржовыми усами": К чему постоянно призывает Россию советник Трампа

09 февраля 2019, 04:54  •  10 • В мире
Публикации в СМИ, начинающиеся словами "Болтон призвал Россию", появляются довольно часто. Только сегодня, 8 февраля, он сделал это в очередной раз, призвав, "пока еще не поздно и есть время", признать президентом Венесуэлы Гуайдо, до этого призывал Москву не продавать оружие Армении. А еще раньше он предлагал "три способа обуздать Россию". "Ястреб с моржовыми усами", - так пишут о нем СМИ.
"Говорящая голова" американского телеканала Fox News Джон Болтон, пришедший в администрацию Дональда Трампа весной прошлого года, постоянно к чему-то призывает Россию. В пятницу он обратился к Москве с призывом, "пока еще не поздно и есть время", признать оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, присоединившись тем самым к "сообществу ответственных стран".
И в прошлом году Болтон тоже постоянно к чему-то призывал Россию. К примеру, к уходу из Сирии, в которой, по его мнению, Москва "застряла". Также Болтон призывал российскую сторону "повлиять на Иран", чтобы он также потерял интерес к сирийским проблемам.
Был в 2018 году и еще призыв по поводу России, правда, обращен он был к Армении, которую Болтон убеждал "не покупать оружие у Москвы".
Кроме того, Болтон призывал Дональда Трампа не верить России. "Путин вам лжет", - заявил он после саммита президентов США и России, проходившего в Хельсинки.
Позиция Джона Болтона по России остается неизменной уже довольно долгое время. Лет десять назад нынешний помощник президента США заявлял, что "Запад должен дать отпор той линии поведения, которую Россия проводит в последнее время, и снять с нее "романтический флер".
А еще раньше Болтон предложил три способа "урезонить Россию". Для этого, заявил он, надо "немедленно принять в НАТО Украину и Грузию, быстро расширить военное сотрудничество с нынешними и потенциальными членами НАТО в Центральной и Восточной Европе, а также в полном масштабе осуществить планы системы ПРО".

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