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"Ясно, кто хозяин в Польше": Почему Варшава выполняет любую прихоть Вашингтона - СМИ

05 сентября 2019, 09:09  •  99 • В мире
Почти единственной страной в мире, которая беспрекословно готова выполнить любую прихоть Соединенных Штатов, является Польша. И визит вице-президента Майка Пенса еще раз показал, кто в стране хозяин.
Об этом в своем материале для издания Polityka пишет польский журналист Цезары Кованда, отметив, что посетив Варшаву вместо Дональда Трампа, Пенс возвращался домой в Вашингтон очень довольный своей миссией.
Еще бы не быть довольным, отмечает Кованда, если он смог запретить Польше сотрудничество с китайским концерном Huawei, освободив одновременно от польских налогов американские цифровые гиганты. Что же получила за это Варшава? Только благодарность на словах.
"Многие страны в мире считаются с мнением Соединённых Штатов, но не многие так охотно выполняют все ожидания Вашингтона. Визит вице-президента США Майка Пенса в Варшаву был для американцев успехом также экономическим. Но для Польши — вовсе нет", - пишет журналист.
Интересы американских компаний в Польше и без того вполне успешно защищает посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Это касается, к примеру, компании Uber – серьезного конкурента для польских таксистов. Не менее хорошо у госпожи посла получилось пролоббировать в Польше и интересы американской фармацевтической компании Genentech.
Когда 1 сентября в Варшаву прибыл с визитом Майк Пенс, то он не столько был заинтересован в участии в мероприятиях по поводу 80-летия начала Второй мировой войны, сколько в решении собственных задач по имя американских интересов.
И играть в какие-то дипломатические условности Пенс не стал, а сразу выразил благодарность польскому руководству за то, что оно не стало вводить так называемый "цифровой налог", который коснулся бы в первую очередь американских IT-гигантов, таких как Google.
Интересно то, что именно от американского гостя жители Польши вообще узнали, что идея, которой так гордился премьер-министр Матеуш Моравецкий, приказала "долго жить". А ведь благодаря введению этого цифрового налога Польша могла бы получить в свой бюджет почти миллиард злотых в год. Однако Варшава "безоговорочно капитулировала".
"Мы не Франция, которая, несмотря на угрозы американцев, ввела похожий налог, а президент Макрон смог даже временно убедить в своей правоте Трампа", — с сожалением пишет Кованда.
Что же касается "торговой войны" США с Китаем, то и тут Варшава поддержала "американского хозяина", согласившись исключить из процесса создания 5G-сети китайский концерн Huawei. А ведь на это не согласился даже "главный союзник США Великобритания".
"Хорошо иметь союзникв, нехорошо иметь хозяев. Мы выполняем все требования американцев, а что получаем взамен? Не более чем обещание безопасности, за которую и так будем платить мы, и вовсе немало", - пишет польский журналист.
А ведь в международной политике каждая страна должна помнить свою цену. Вместо этого руководство Польши, не скрывая, показывает свое "рабское отношение к хозяину", который приехал и указал, какие налоги должны быть в стране и с кем надо сотрудничать, констатировал Цезары Кованда.

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