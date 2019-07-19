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"Ясно, что Россия не замешана": Американский политолог не побоялся записать честное обращение к следственной группе по МН17
19 июля 2019, 13:54 • 140 • Политика
Американский историк и политолог Эрик Зюсс в эксклюзивном интервью Царьграду поделился своей точкой зрения по поводу крушения малайзийского боинга. Он не побоялся записать честное обращение к следственной группе по МН17, ясно давая понять, что "Россия не замешана".
Расследователи по делу о сбитом над Донбассом пять лет назад малайзийском боинге и к годовщине трагедии не смогли представить весомых доказательств вины России, о которой уже ранее не раз упоминали. Пока все основывается на странных переписках в соцсетях, которые опровергают даже их "авторы", не подтвержденных перемещениях ЗРК "Бук", из которого, мол и дали залп по пассажирскому самолету.
На фоне таких голословных утверждений американский историк и политолог Эрик Зюсс в эксклюзивном интервью Царьграду не побоялся сказать правду и записать честное обращение к следственной группе по МН17.
"Я даже думаю, что данный телефонный разговор может являться моей презентацией", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом Царьграда.
Обратил внимание политолог и на тот факт, что следственной группой упорно игнорируются улики, отметив, что ситуация уже "хуже, чем фарс, – это скандал".
Он также пояснил, что деже если речь все-таки идет о ракете, то есть четкое указание России о ее принадлежности Украине.
"Россия заявила следственной группе, что эта ракета принадлежала Украине. Самое худшее - то, что в группе, которую возглавляют Нидерланды, а членом ее является Украина, даже не отреагировали на новую информацию", - резюмирует эксперт.
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