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"Яростное желание оставаться при власти": Военкор Поддубный назвал суфлёра Байдена
25 марта 2021, 15:25 • 144 • Политика
Президент Байден проведёт первую пресс-конференцию после инаугурации. Он будет говорить о пандемии COVID-19, выводе войск из Афганистана, миграционном кризисе и очертит "общую повестку на будущее".
Президент США Джозеф Байден рекордно долго не решался провести свою первую пресс-конференцию после инаугурации - 65 дней. Это наибольший срок за последние 100 лет.
Байден выступит перед "тридцатью представителями свободной прессы" уже сегодня - в четверг, 25 марта, напоминает Telegram-канал сообщение военного корреспондента Евгения Поддубного:
Байден и его политические группы по "целому ряду вопросов регулярно контактируют с Бараком Обамой", не раз подчёркивала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Что, впрочем, неудивительно, учитывая плачевное состояние Байдена и яростное желание Обамы оставаться "при власти" и защищать своё политическое наследие", - отмечает Поддубный.
По его мнению, "если кто-то и говорит Джо, что делать, так это, скорее всего, Обама, а не вице-президент Харрис".
В западной прессе циркулируют шутки, что "администрацию президента США снова переименуют: теперь уже с "Байден - Харрис" на "Байден - Харрис - Обама".
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