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"Ярчайшее подтверждение информационной войны": Кто устраивает провокации против крёстного хода

17 июля 2020, 19:00  •  77 • Политика
В Екатеринбурге на Царский крёстный ход вышли 10 000 человек. Борец с храмами Ринат Низамов поднял из-за этого бучу в соцсетях. "Слова Рината Низамова - ярчайшее подтверждение того, что в России активно проводится информационная война против Русской Церкви", - комментирует вброс руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Царский крёстный ход, прошедший с 16 по 17 июля в память об убиенных членах императорской семьи, собрал порядка 10 000 человек. Разумеется, не обошлось без провокаций. Боровшийся со строительством храма в Екатеринбурге Ринат Низамов попытался устроить информационный вброс.
Речь идёт о распространённом им в соцсетях сообщении, в котором делается попытка столкнуть лбами верующих, представителей бизнеса и местные власти. Для этого провокатор использовал перегибы с карантинными мерами в регионе.
"Слова Рината Низамова - ярчайшее подтверждение того, что в России активно проводится информационная война против Русской Церкви - Церкви, ставшей духовной и культурной основой нашей государственности", - комментирует вброс руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
При этом он с сожалением констатирует, что у таких персонажей, как Низамов, борющихся против духовного возрождения России и возведения новых православных храмов, а также оскорбляющих святых и святыни, есть своя целевая аудитория. Это люди коммунистических и либерально-западнических воззрений, составляющие антицерковную, а по сути, и антигосударственную массовку в соцсетях, а порой и на площадях.
"Увы, этому агрессивному меньшинству практически не противостоит куда менее активное консервативное большинство", - отмечает Михаил Тюренков.
Он напомнил, что столетие назад тысячи воинствующих безбожников смогли сломить миллионы верующих, которые лишь в редких случаях поднимались на защиту своих святынь и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и зверски убитая 17 июля 1918 года последняя Царская семья. И хочется верить, что память об этих страшных событиях послужит прививкой от повторения ошибок прошлого, подчёркивает Михаил Тюренков.
"И именно поэтому уголовная статья, подразумевающая наказание за оскорбление чувств верующих, несмотря на недостаточную отточенность формулировок, сегодня очень важна", - подводит итог руководитель религиозной редакции Царьграда.

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