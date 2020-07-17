"Ярчайшее подтверждение информационной войны": Кто устраивает провокации против крёстного хода

Царский крёстный ход, прошедший с 16 по 17 июля в память об убиенных членах императорской семьи, собрал порядка 10 000 человек. Разумеется, не обошлось без провокаций. Боровшийся со строительством храма в Екатеринбурге Ринат Низамов попытался устроить информационный вброс.

Речь идёт о распространённом им в соцсетях сообщении, в котором делается попытка столкнуть лбами верующих, представителей бизнеса и местные власти. Для этого провокатор использовал перегибы с карантинными мерами в регионе.

"Слова Рината Низамова - ярчайшее подтверждение того, что в России активно проводится информационная война против Русской Церкви - Церкви, ставшей духовной и культурной основой нашей государственности", - комментирует вброс руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

При этом он с сожалением констатирует, что у таких персонажей, как Низамов, борющихся против духовного возрождения России и возведения новых православных храмов, а также оскорбляющих святых и святыни, есть своя целевая аудитория. Это люди коммунистических и либерально-западнических воззрений, составляющие антицерковную, а по сути, и антигосударственную массовку в соцсетях, а порой и на площадях.

"Увы, этому агрессивному меньшинству практически не противостоит куда менее активное консервативное большинство", - отмечает Михаил Тюренков.

Он напомнил, что столетие назад тысячи воинствующих безбожников смогли сломить миллионы верующих, которые лишь в редких случаях поднимались на защиту своих святынь и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них и зверски убитая 17 июля 1918 года последняя Царская семья. И хочется верить, что память об этих страшных событиях послужит прививкой от повторения ошибок прошлого, подчёркивает Михаил Тюренков.