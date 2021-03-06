"Японцы очень смешные": Требующему "вернуть Курилы" Токио указали на просчёт с США

Стало известно о вероятном создании американской ракетной сети на территории Японии. Политолог Марат Баширов напомнил Токио о требовании "вернуть Курилы" и указал на просчёт с США. "Японцы очень смешные", - отметил он.

Японское издание Nikkei написало о возможном развёртывании сети наземных противокорабельных ракет на мобильных установках. Их местом базирования станет зона Восточно-Китайского моря. Вашингтон намерен осуществить эти планы при соглашении с Токио. Цель – сдержать деятельность военно-морских сил Китая.

По данным издания, в регионе могут появиться и американские ракеты средней дальности. Пентагону для сдерживания китайской военной агрессии понадобится 27 миллиардов долларов. Развернуть сеть планируется в течение шести лет.

"Японцы очень смешные. Позволяют строить ракетную оборону или нападение против Китая руками США и при этом требуют с нас острова", - написал автор Telegram-канала "Политджойстик/Politjoystic" Марат Баширов.

Политолог поинтересовался, не задумывались ли власти Японии о том, что американские ракеты при таком размещении вполне способны атаковать и Россию.