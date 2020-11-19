"Японский Билл Гейтс" призвал готовиться к наихудшему сценарию, несмотря на вакцину

Японская корпорация SoftBank запасла большую сумму наличности, а глава компании Масаеси Сон признался, что ждёт в будущем катастрофического сценария.

По его словам, крах всего одной крупной компании может вызвать эффект домино и запустить финансовое цунами в стиле Lehman Brothers, отметил он.

По мнению японца, ситуация может пойти вразнос в ближайшие несколько месяцев. Даже несмотря на появление вакцины против коронавируса, не исключены непредвиденные потрясения.

Делиться деталями, что именно произойдёт в будущем по его мнению, глава SoftBank не стал.

При этом он полагает, что это "нечто" может низвергнуть мировую экономику и обрушить финансовые рынки.

Выступая в режиме видеоконференции на конференции Dealbook Сон подчеркнул, что сначала он планировал продать в этом году активов приблизительно на 40 млрд долларов. Однако к концу года складывается картина, что объем продаж вдвое превысит первоначальную сумму и составит около 80 миллиардов. Такая крупная ликвидность, считает глава SoftBank, может понадобиться его компании в случае чрезвычайного положения в глобальных масштабах.