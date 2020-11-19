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"Японский Билл Гейтс" призвал готовиться к наихудшему сценарию, несмотря на вакцину
19 ноября 2020, 13:40 • 221 • В мире
Глава SoftBank Масаеси Сон, которого в СМИ прозвали "японским Биллом Гейтсом", допустил, что в ближайшие месяцы может произойти "катастрофа". Он заявил, что готовится к "самому худшему сценарию" развития событий.
Японская корпорация SoftBank запасла большую сумму наличности, а глава компании Масаеси Сон признался, что ждёт в будущем катастрофического сценария.
По его словам, крах всего одной крупной компании может вызвать эффект домино и запустить финансовое цунами в стиле Lehman Brothers, отметил он.
По мнению японца, ситуация может пойти вразнос в ближайшие несколько месяцев. Даже несмотря на появление вакцины против коронавируса, не исключены непредвиденные потрясения.
Делиться деталями, что именно произойдёт в будущем по его мнению, глава SoftBank не стал.
При этом он полагает, что это "нечто" может низвергнуть мировую экономику и обрушить финансовые рынки.
Выступая в режиме видеоконференции на конференции Dealbook Сон подчеркнул, что сначала он планировал продать в этом году активов приблизительно на 40 млрд долларов. Однако к концу года складывается картина, что объем продаж вдвое превысит первоначальную сумму и составит около 80 миллиардов. Такая крупная ликвидность, считает глава SoftBank, может понадобиться его компании в случае чрезвычайного положения в глобальных масштабах.
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