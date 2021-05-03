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"Япония оказалась бессильна": Россия послала чёткий сигнал по Курилам
03 мая 2021, 18:10 • 121 • Политика
Россия послала чёткий сигнал Токио по Курилам, когда начала модернизировать военную технику, находящуюся на оспариваемых японцами островах. "Япония оказалась бессильна", - констатируют в Китае.
И речь идёт не только о заявлениях официальных лиц России, но и о недвусмысленных действиях русских. Минобороны России решило модернизировать военную технику, расположенную на Курильских островах. В частности, речь идёт о замене устаревших танков. В Японии это вызвало бессильную ярость, пишет китайская Sohu, перевод статьи которой предоставил портал "ПолитРоссия".
Некоторые японцы даже высказали мысль о возможном силовом захвате Курил, но этот сценарий совсем уж фантастический, считают китайские журналисты. По их словам, у Токио нет ни сил, ни оснований для захвата русских островов.
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