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"Япония оказалась бессильна": Россия послала чёткий сигнал по Курилам

03 мая 2021, 18:10  •  121 • Политика
Россия послала чёткий сигнал Токио по Курилам, когда начала модернизировать военную технику, находящуюся на оспариваемых японцами островах. "Япония оказалась бессильна", - констатируют в Китае.
И речь идёт не только о заявлениях официальных лиц России, но и о недвусмысленных действиях русских. Минобороны России решило модернизировать военную технику, расположенную на Курильских островах. В частности, речь идёт о замене устаревших танков. В Японии это вызвало бессильную ярость, пишет китайская Sohu, перевод статьи которой предоставил портал "ПолитРоссия".
На этот раз Россия была действительно жёсткой и развернула вооружённые силы прямо под носом японцев, в то время как Япония оказалась бессильна: она могла только яростно протестовать, - пишет издание.
Некоторые японцы даже высказали мысль о возможном силовом захвате Курил, но этот сценарий совсем уж фантастический, считают китайские журналисты. По их словам, у Токио нет ни сил, ни оснований для захвата русских островов.

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