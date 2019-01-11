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"Япония, досвидос": Коротченко подключился к дискуссии о Курилах

11 января 2019, 17:54  •  137 • Политика
Политолог Игорь Коротченко подключился к обсуждению темы Курильских островов. Он обратил внимание своих подписчиков в соцсети Twitter на то, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее весьма резко высказался по поводу возможной передачи Курил Японии, заявив, что те являются российской землей и призвав прекратить спекулировать на этой теме. "Япония, досвидос", — поддержал позицию Лимаренко Коротченко.
Напомним, что в последнее время в связи с продолжающимся диалогом о заключении мирного договора между Россией и Японией в СМИ активно муссируется тема передачи во владение последней Южнокурилських островов. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное, чтобы решить вопрос о подписании договора, а также поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.
В понедельник, 14 января, Москву должен будет посетить с визитом министр иностранных дел Японии Таро Коно. Глава японской дипломатии встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения мирного договора. В преддверии данного визита представитель МИД России Мария Захарова также призвала воздержаться от пустых спекуляций касательно будущего Южнокурильской гряды.
"Япония, досвидос! Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил", — отметил Коротченко.
Япония, досвидос! Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил#Курилы #Япония #Сахалинскаяобласть #Сахалин #Лимаренко #ВалерийЛимаренко https://t.co/v20QeztCdv
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 11 января 2019 г.

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