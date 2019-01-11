"Япония, досвидос": Коротченко подключился к дискуссии о Курилах

Политолог Игорь Коротченко подключился к обсуждению темы Курильских островов. Он обратил внимание своих подписчиков в соцсети Twitter на то, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее весьма резко высказался по поводу возможной передачи Курил Японии, заявив, что те являются российской землей и призвав прекратить спекулировать на этой теме. "Япония, досвидос", — поддержал позицию Лимаренко Коротченко.

Напомним, что в последнее время в связи с продолжающимся диалогом о заключении мирного договора между Россией и Японией в СМИ активно муссируется тема передачи во владение последней Южнокурилських островов. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное, чтобы решить вопрос о подписании договора, а также поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.

В понедельник, 14 января, Москву должен будет посетить с визитом министр иностранных дел Японии Таро Коно. Глава японской дипломатии встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения мирного договора. В преддверии данного визита представитель МИД России Мария Захарова также призвала воздержаться от пустых спекуляций касательно будущего Южнокурильской гряды.

"Япония, досвидос! Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил", — отметил Коротченко.