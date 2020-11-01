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"Японии не повезло - её окружили": Русские танки на Курилах вызвали панику и злость
01 ноября 2020, 17:25 • 81 • Политика
В Японии активно обсуждают новость о том, что Россия планирует развернуть на Курилах танки. "Японии не повезло - её окружили военные державы", - сетует один из японских комментаторов.
Россия планирует развернуть на Южных Курилах танки Т-72Б3 с целью укрепления обороны, сообщает японское издание Kyodo News. Информация вызвала бурное обсуждение среди японских читателей.
Причиной столь острой реакции на новость являются давние территориальные претензии Японии на четыре острова Курильской гряды. В Токио их упорно называют "Северными территориями", хотя страна давно потеряла над ними контроль по итогам Второй мировой войны. Появление на Курилах новейших российских танков Т-72Б3, оборудованных продвинутой системой наведения и запуска ракет, ещё сильнее отдаляет Японию от мечты завладеть российскими островами.
Также между пользователями вышел спор на тему того, на что способны российские танки.
Остальные комментаторы сетуют на то, что Япония, видимо, не получит Курильские острова. Хотя изменения в Конституции, запрещающие отторжение территорий, ясно дали это понять ещё летом этого года.
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