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"Японии не повезло - её окружили": Русские танки на Курилах вызвали панику и злость

01 ноября 2020, 17:25  •  81 • Политика
В Японии активно обсуждают новость о том, что Россия планирует развернуть на Курилах танки. "Японии не повезло - её окружили военные державы", - сетует один из японских комментаторов.
Россия планирует развернуть на Южных Курилах танки Т-72Б3 с целью укрепления обороны, сообщает японское издание Kyodo News. Информация вызвала бурное обсуждение среди японских читателей.
Причиной столь острой реакции на новость являются давние территориальные претензии Японии на четыре острова Курильской гряды. В Токио их упорно называют "Северными территориями", хотя страна давно потеряла над ними контроль по итогам Второй мировой войны. Появление на Курилах новейших российских танков Т-72Б3, оборудованных продвинутой системой наведения и запуска ракет, ещё сильнее отдаляет Японию от мечты завладеть российскими островами.
"Ненавижу Россию", - пышет гневом в Twitter пользователь под ником KJ.
"Зачем нужны танки именно сейчас?" - задаётся вопросом Аа.
"Это легко объяснимо. Китай готовится к нападению на Сенкаку и Тайвань. Россия, его военный союзник, должна поддержать наступление со стороны Сахалина и Курил. Южная Корея милитаризует Такэсима и Бусан. КНДР развёртывает войска в районе 35-й параллели. Японии не повезло - её окружили военные державы", - отвечает Микодон.
Также между пользователями вышел спор на тему того, на что способны российские танки.
"Т-72 - это старый танк. Он не ровня японскому Типу 10", - уверен Мусасино.
"Т-72Б3 - это не старый танк. Это основной танк российской армии. Это новейшая модель, модернизированная в 2013 году, поэтому Тип 10 он уничтожит легко", - поправляет Нисигава.
"Островные танки… Американская армия умеет захватывать вражеские базы… Пусть острова станут американскими!" - требует Speak5825.
"Это не территория США, это территория Японии", - одёргивает его Харуноцуки.
Остальные комментаторы сетуют на то, что Япония, видимо, не получит Курильские острова. Хотя изменения в Конституции, запрещающие отторжение территорий, ясно дали это понять ещё летом этого года.

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