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"Я отдам жизнь, если это будет возможно": Лжепрезидента Венесуэлы уличили в "переигрывании"

25 января 2019, 09:54  •  101 • В мире
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в интервью газете El Nacional заявил, что "отдаст жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы". В Сети уличили лжепрезидента в "переигрывании".
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо назвал ближайшие часы ключевыми для будущего своей страны. В интервью газете El Nacional он отвел себе ключевую роль в этих часах.
"Я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы", — заявляет оппозиционер.
В Сети многие считают, что лжепрезидент "немного переигрывает" высокопарными заявлениями.
"Ничего не делается по инерции или случайности, доверяйте нашим действиям", — пытается склонить Гуаидо на свою сторону новых сторонников.
23 января экс-спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий избранный глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

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