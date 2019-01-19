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"Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли": В Сети гуляет мем #10eyarschаllange про Порошенко и преклонившуюся пенсионерку

19 января 2019, 16:24  •  94 • Политика
Пользователи соцсети обсуждают весёлый мем #10eyarschаllange, который изображает двух президентов Украины. Примечательно, что на фото, так сказать, одинаковый сюжет: "Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли", - комментируют пользователи, намекая, что люди, хоть и готовы сейчас целовать руки Порошенко, как недавняя преклонившаяся пенсионерка, но итог все же будет известным: нынешнего лидера Незалежной прогонят так же, как и предыдущего.
Сегодня все обсуждают это фото, где руку украинского президента Петра Порошенко целует пенсионерка. Многие вспомнили, что около десяти лет назад был подобный снимок. Только в главной роли — действующий на тот момент президент Виктор Янукович.
Его критиковали за то, что он также давал целовать свои руки. Примечательно, что снимок с Януковичем активно "хейтили" на Майдане в 2014 году.
"Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли", - вспоминают пользователи в соцсети.
Отметим, что сейчас активно идёт флешмоб про #10eyarschаllange: когда в Сети выкладывают снимки 10-летней давности и сравнивают их с сегодняшними. Из фотографий Порошенко и Януковича слепили мем, и теперь он "гуляет" по соцсети. И пользователи смеются: мол, ничего не изменилось.

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