"Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли": В Сети гуляет мем #10eyarschаllange про Порошенко и преклонившуюся пенсионерку

Пользователи соцсети обсуждают весёлый мем #10eyarschаllange, который изображает двух президентов Украины. Примечательно, что на фото, так сказать, одинаковый сюжет: "Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли", - комментируют пользователи, намекая, что люди, хоть и готовы сейчас целовать руки Порошенко, как недавняя преклонившаяся пенсионерка, но итог все же будет известным: нынешнего лидера Незалежной прогонят так же, как и предыдущего.

Сегодня все обсуждают это фото, где руку украинского президента Петра Порошенко целует пенсионерка. Многие вспомнили, что около десяти лет назад был подобный снимок. Только в главной роли — действующий на тот момент президент Виктор Янукович.

Его критиковали за то, что он также давал целовать свои руки. Примечательно, что снимок с Януковичем активно "хейтили" на Майдане в 2014 году.

"Януковичу тоже руки целовали, а потом свергли", - вспоминают пользователи в соцсети.