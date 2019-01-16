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"Я не позволю отменить санкции в отношении Дерипаски, который был наказан за отношения с Путиным" — лидер демократов в Сенате США
16 января 2019, 05:09 • 74 • Политика
Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил: "Сегодня я представляю резолюцию, которая не позволит Министерству финансов отменить санкции в отношении бизнеса, контролируемого российским олигархом Олегом Дерипаской, который был наказан за тесные отношения с президентом Путиным".
Сенат США проголосовал за дебаты по резолюции, которая блокирует план главы Белого Дома Дональда Трампа по отмене санкций в отношении российских Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго". За резолюцию проголосовало 57 членов Сената, против — 42.
Законодатели теперь перейдут к рассмотрению этого документа.
Перед голосование в Сената выступил министр финансов Стивен Мнучин. Он заявил, что администрация считает санкции а отношении этих компаний должны быть сняты, так как доля Дерипаски в них упала ниже пятидесяти процентов.
Но лидер демократов Стени Хойер заявил, что внесёт резолюцию по отмене такого решения.
Он заявил, что его резолюция помешает "отменить санкции в отношении бизнеса, контролируемого российским олигархом Олегом Дерипаской, который был наказан за тесные отношения с президентом Путиным" .
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