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"Яндекс" объяснил "смерть" Порошенко: Шутники атаковали Википедию
14 декабря 2018, 16:39 • 92 • Политика
Пресс-служба поисковой системы "Яндекс" прокомментировала казус, связанный со "смертью" президента Украины Петра Порошенко. Виноватыми оказались шутники, внесшие изменения в Википедию.
Напомним, ранее пользователи сообщили о том, что при вводе запроса "Петр Порошенко" поисковик выдавал карточку с датой смерти политика – 11 декабря 2018 года.
Непосредственно в "Яндексе" указали на то, что данные были взяты из открытых источников. К ошибке же привела попытка шутников изменить информацию о Петре Порошенко в англоязычной версии энциклопедии Wikipedia, предпринятая в начале недели.
Действия сетевых вандалов можно отследить по истории изменений оригинальной страницы, посвященной политику.
"Как только ошибка была обнаружена, в поиске обновились данные. На эту минуту ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о датах смерти", - указано в заявлении.
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