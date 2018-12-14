"Яндекс" объяснил "смерть" Порошенко: Шутники атаковали Википедию

Напомним, ранее пользователи сообщили о том, что при вводе запроса "Петр Порошенко" поисковик выдавал карточку с датой смерти политика – 11 декабря 2018 года.

Непосредственно в "Яндексе" указали на то, что данные были взяты из открытых источников. К ошибке же привела попытка шутников изменить информацию о Петре Порошенко в англоязычной версии энциклопедии Wikipedia, предпринятая в начале недели.

Действия сетевых вандалов можно отследить по истории изменений оригинальной страницы, посвященной политику.

"Как только ошибка была обнаружена, в поиске обновились данные. На эту минуту ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о датах смерти", - указано в заявлении.