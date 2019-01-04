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"Я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением": Бундестаг прокомментировал будущие отношения с Россией

04 января 2019, 10:09  •  127 • Политика
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением", — заявил Дирк Визе, уполномоченный бундестага по отношениям с Россией.
Дирк Визе, уполномоченный правительства ФРГ по отношениям с Россией высказался о ближайшем ухудшении отношений между Москвой и Берлином в интервью Pfälzische Merkur.
Он объяснил это тем, что "Россия демонстрирует крайне непредсказуемую политику".
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением", — резюмирует Визе.
Немецкая сторона также приписала Кремлю отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ответственность за провал переговоров по "договору РСМД", который, как считает Берлин, может быть расторгнут".
Накануне немецкий журналист Ули Геллерманн напомнил, с каких речей начиналось нападение на СССР в 1941 году и чем все закончилось. "Вы хотите, чтобы кто-то решился на войну с Россией?" — задал он вопрос своим коллегам.

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