"Я нахожусь на интересной позиции": Джоли рассказала о возможной политической карьере

"Я могу работать с правительствами, могу работать с военными, я нахожусь на интересной позиции", заявила актриса и режиссер Анджелина Джоли в своём интервью.

Голливудская актриса и режиссер, посол доброй воли, меценат Анджелина Джоли в интервью на радиошоy "Би-би-си" прокомментировала возможность в будущем стать политиком.

Беседуя с ведущим Джастином Уэббом, Джоли заявила, что будет всегда там, "где нужна".

"Я могу работать с правительствами, могу работать с военными, я нахожусь на интересной позиции и могу многое сделать", — прокомментировала свою деятельность на общественно-политическом поприще актриса.

Ведущий Уэбб прокомментровал, что она могла бы стать демократом во время внутрипартийных выборов кандидатов в президенты. Джоли лишь пожала плечами: "Спасибо".