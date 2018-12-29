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"Я нахожусь на интересной позиции": Джоли рассказала о возможной политической карьере
29 декабря 2018, 07:54 • 52 • Политика
"Я могу работать с правительствами, могу работать с военными, я нахожусь на интересной позиции", заявила актриса и режиссер Анджелина Джоли в своём интервью.
Голливудская актриса и режиссер, посол доброй воли, меценат Анджелина Джоли в интервью на радиошоy "Би-би-си" прокомментировала возможность в будущем стать политиком.
Беседуя с ведущим Джастином Уэббом, Джоли заявила, что будет всегда там, "где нужна".
"Я могу работать с правительствами, могу работать с военными, я нахожусь на интересной позиции и могу многое сделать", — прокомментировала свою деятельность на общественно-политическом поприще актриса.
Ведущий Уэбб прокомментровал, что она могла бы стать демократом во время внутрипартийных выборов кандидатов в президенты. Джоли лишь пожала плечами: "Спасибо".
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