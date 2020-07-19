"Я/Мы полиция": Правоохранители Хабаровска раздавали маски на митинге сторонников Фургала

Тысячи людей вышли на улицы, несмотря на плюс 30 градусов за окном. Как пояснили в пресс-службе мэрии Хабаровска, митинг собрал на 30% меньше людей, чем акция, которая состоялась в прошлые выходные.

Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Во время шествия колонна изрядно поредела, - говорится в сообщении.

Митинг обошёлся без задержаний. Сотрудники полиции лишь раздавали протестующим маски. Манифестанты в долгу не остались. В благодарность они сделали плакаты "Я/Мы полиция Хабаровска".

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в начале июля. Политик подозревается в организации убийств и покушении на убийство. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности главы региона, который заменит Фургала, пока идёт следствие.