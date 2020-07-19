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"Я/Мы полиция": Правоохранители Хабаровска раздавали маски на митинге сторонников Фургала
19 июля 2020, 13:00 • 92 • Политика
Несанкционированный митинг в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрал в столице региона 10 тыс. человек. Полиция вместо задержаний раздавала маски.
Тысячи людей вышли на улицы, несмотря на плюс 30 градусов за окном. Как пояснили в пресс-службе мэрии Хабаровска, митинг собрал на 30% меньше людей, чем акция, которая состоялась в прошлые выходные.
Митинг обошёлся без задержаний. Сотрудники полиции лишь раздавали протестующим маски. Манифестанты в долгу не остались. В благодарность они сделали плакаты "Я/Мы полиция Хабаровска".
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в начале июля. Политик подозревается в организации убийств и покушении на убийство. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности главы региона, который заменит Фургала, пока идёт следствие.
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