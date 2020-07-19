Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Главная / Политика

"Я/Мы полиция": Правоохранители Хабаровска раздавали маски на митинге сторонников Фургала

19 июля 2020, 13:00  •  92 • Политика
Несанкционированный митинг в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрал в столице региона 10 тыс. человек. Полиция вместо задержаний раздавала маски.
Тысячи людей вышли на улицы, несмотря на плюс 30 градусов за окном. Как пояснили в пресс-службе мэрии Хабаровска, митинг собрал на 30% меньше людей, чем акция, которая состоялась в прошлые выходные.
Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Во время шествия колонна изрядно поредела, - говорится в сообщении.
Митинг обошёлся без задержаний. Сотрудники полиции лишь раздавали протестующим маски. Манифестанты в долгу не остались. В благодарность они сделали плакаты "Я/Мы полиция Хабаровска".
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в начале июля. Политик подозревается в организации убийств и покушении на убийство. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности главы региона, который заменит Фургала, пока идёт следствие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозрачность
19 июля 2020, 09:00
Белорусские кавээнщики отказались выступать в Крыму: Названы три причины
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 00:00
Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.