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"Якудза" и та лучше": Японские читатели разделились в вопросе возврата Курил
14 сентября 2021, 18:15 • 159 • Политика
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра. Японские читатели винят в случившемся чиновников. "Якудза" и правые политиканы — и те лучше", - гласят комментарии.
В Японии исписали требованиями отобрать Курилы силой монумент "Мост на четыре северных острова". Это вывело из себя мэра города, где установлен памятник, пишет Yahoo News Japan.
Инцидент произошёл в японском городе Немуро. Монумент "Мост на четыре северных острова" посвящён "будущему возврату" Курильских островов, которые в Японии всё ещё считают своими.
- цитирует издание взбешённого мэра.
В свою очередь мнения читателей по данному поводу разделились. Одни выражают солидарность с хулиганами, а другие напротив – осуждают вандалов за их выходку. При этом все критикуют правительство Японии.
- комментирует читатель под ником tyk.
- пишет mbj.
- отмечает jam.
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