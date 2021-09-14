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"Якудза" и та лучше": Японские читатели разделились в вопросе возврата Курил

14 сентября 2021, 18:15  •  159 • Политика
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра. Японские читатели винят в случившемся чиновников. "Якудза" и правые политиканы — и те лучше", - гласят комментарии.
В Японии исписали требованиями отобрать Курилы силой монумент "Мост на четыре северных острова". Это вывело из себя мэра города, где установлен памятник, пишет Yahoo News Japan.
Инцидент произошёл в японском городе Немуро. Монумент "Мост на четыре северных острова" посвящён "будущему возврату" Курильских островов, которые в Японии всё ещё считают своими.
Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе,
- цитирует издание взбешённого мэра.
В свою очередь мнения читателей по данному поводу разделились. Одни выражают солидарность с хулиганами, а другие напротив – осуждают вандалов за их выходку. При этом все критикуют правительство Японии.
Хулиганская выходка с "отобрать силой!" — это нехорошо. Но настроения этих людей понятны,
- комментирует читатель под ником tyk.
Это ужасно! Безотносительно идеологии нельзя так поганить святое для нашего народа место! Надеюсь, этому символу наших чаяний было хотя бы не больно, и ущерб ему нанесен небольшой!
- пишет mbj.
А не виной ли всему само нашей правительство, которое ничего не делает для возврата островов, а только болтает? В нем сидят люди, только постоянно высказывающие "сожаления". "Якудза" и правые политиканы — и те лучше наших нынешний чиновников!
- отмечает jam.

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