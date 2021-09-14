"Якудза" и та лучше": Японские читатели разделились в вопросе возврата Курил

Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра. Японские читатели винят в случившемся чиновников. "Якудза" и правые политиканы — и те лучше", - гласят комментарии.

В Японии исписали требованиями отобрать Курилы силой монумент "Мост на четыре северных острова". Это вывело из себя мэра города, где установлен памятник, пишет Yahoo News Japan.

Инцидент произошёл в японском городе Немуро. Монумент "Мост на четыре северных острова" посвящён "будущему возврату" Курильских островов, которые в Японии всё ещё считают своими.

Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе,

- цитирует издание взбешённого мэра.

В свою очередь мнения читателей по данному поводу разделились. Одни выражают солидарность с хулиганами, а другие напротив – осуждают вандалов за их выходку. При этом все критикуют правительство Японии.

Хулиганская выходка с "отобрать силой!" — это нехорошо. Но настроения этих людей понятны,

- комментирует читатель под ником tyk.

Это ужасно! Безотносительно идеологии нельзя так поганить святое для нашего народа место! Надеюсь, этому символу наших чаяний было хотя бы не больно, и ущерб ему нанесен небольшой!

- пишет mbj.

А не виной ли всему само нашей правительство, которое ничего не делает для возврата островов, а только болтает? В нем сидят люди, только постоянно высказывающие "сожаления". "Якудза" и правые политиканы — и те лучше наших нынешний чиновников!

- отмечает jam.