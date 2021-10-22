"Якуб, не выводи меня": Телеведущий со скандалом выгнал польского эксперта. Но бан был недолгим

Ведущий политического шоу "Время покажет" Анатолий Кузичев со скандалом выгнал польского эксперта Якуба Корейбу из студии. "Якуб, не выводи меня", - предупредил журналист, но гость его не послушал.

Инцидент произошёл во время выпуска, в котором обсуждалась недавняя инициатива СНБО по введению "политкорректных" терминов. Украинские силовики предложили официально запретить словосочетание "Великая Отечественная война", заменив его выражением "советско-немецкая война", а также объявить вне закона предлог "на" в сочетании с Украиной.

Во время дискуссии Корейба, известный своим экспрессивным характером, не раз перебивал других гостей и вставлял едкие ремарки. В итоге Кузичев был вынужден сделать замечание эксперту, пишет портал "ПолитПазл".

Якуб, послушай… Якуб, у меня сегодня такое настроение, не надо, пожалуйста, не выводи меня,

- предупредил журналист.

Но Корейба не стал внимать этим просьбам, поэтому довольно быстро ему указали на дверь со словами: "Пошёл из студии!". Впрочем, изгнание поляка было недолгим. За него заступилась соведущая передачи Олеся Лосева, которая вернула гостя в студию, но предупредила, что в следующий раз бан будет окончательным.