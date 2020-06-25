"Якщо бубочка": Отрёкшемуся от Парада Макаревичу "спели" про Украину

Музыканта Андрея Макаревича, который в своём духе выразился о Параде Победы, "отправили" на Украину. Накануне торжества Макаревич заявил, что считает ненужными эти мероприятия.

По его словам, в детстве он испытывал восторг от парада, а сейчас нет. Примечательно, что в этот день музыкант находится даже не в столице.

"Андрей Макаревич заявил, что лично ему Парад Победы не нужен. А его, Парад, не для тебя и проводили. Ты езжай на Украину, играй перед упырями в наколотых свастиках и вольфсангелях. Вот это - твоё. А Парад Победы - нет", - гневно прокомментировал слова Макаревича блогер под ником "Голос Мордора".

"Так а макарыловичу никто ничего и не предлагает. Или это очередной непозванный????? Якщо бубочка", - сыронизировал InriSator.

"Свои у него герои..." - заметил kupol66.

"А зачем вообще вспоминать и писать об этом старике? Кто он? Кому нужно его мнение? Когда-то был, но потом весь вышел", - высказалась Anna54010878.

"Певца ртом обидеть может каждый. А он (между прочим) подвергается гонениям, преследованиям и травле ни за что", - съязвил Langmestur.