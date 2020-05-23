Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

"Яхта Медведева" вновь заинтересовала Навального. Новым расследованием шокировать не удалось

23 мая 2020, 07:55  •  10 • Политика
"Яхта Медведева" вновь заинтересовала Алексея Навального. Блогер выпустил новое "расследование", однако оно содержит всё те же, уже не раз озвученные им "факты". Поводом для воспоминаний послужило, как утверждает сам глава ФБК, появление на Avito объявления о продаже судна.
Яхта, якобы принадлежавшая бывшему российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, была выставлена на Avito, заявил блогер Алексей Навальный в новом материале, появившемся на его сайте.
По его словам, объявление о продаже с самого портала убрали, однако оно осталось в кэше Google.
Элитную яхту Princess 85MY, выпущенную в 2009 году, предлагали приобрести за 134 миллиона рублей. Сейчас она, как пишет Навальный, пришвартована в одном из сочинских портов.
Блогер уверяет, что Медведев владел этим судном в период 2009-2015 годов. Речь о нём, в частности, шла в нашумевшем видео от ФБК под названием "Он вам не Димон".
По словам Навального, яхта носила название "Фотиния" - такое имя получила супруга экс-премьера Светлана Медведева при крещении.
Как уверяет блогер, пять лет назад бывший глава правительства якобы купил ещё более роскошное судно - за 865 млн рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
22 мая 2020, 23:55
После снятия карантина России закрыла доступ еще одна страна
22 мая 2020, 23:55
"Почему коронавирус не убил больше русских": Вассерман ответил Bloomberg и всем американцам
22 мая 2020, 23:55
"Идеологическая атака" Чубайса: Он хочет "пустить общество и экономику по гибельному пути" - эксперт
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
23 мая 2020, 03:55
Геннадий Зюганов назвал Владимира Путина государем в прямом эфире
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
19 мая 2020, 23:55
"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.