"Яхта Медведева" вновь заинтересовала Навального. Новым расследованием шокировать не удалось

Яхта, якобы принадлежавшая бывшему российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, была выставлена на Avito, заявил блогер Алексей Навальный в новом материале, появившемся на его сайте.

По его словам, объявление о продаже с самого портала убрали, однако оно осталось в кэше Google.

Элитную яхту Princess 85MY, выпущенную в 2009 году, предлагали приобрести за 134 миллиона рублей. Сейчас она, как пишет Навальный, пришвартована в одном из сочинских портов.

Блогер уверяет, что Медведев владел этим судном в период 2009-2015 годов. Речь о нём, в частности, шла в нашумевшем видео от ФБК под названием "Он вам не Димон".

По словам Навального, яхта носила название "Фотиния" - такое имя получила супруга экс-премьера Светлана Медведева при крещении.

Как уверяет блогер, пять лет назад бывший глава правительства якобы купил ещё более роскошное судно - за 865 млн рублей.