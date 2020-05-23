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"Яхта Медведева" вновь заинтересовала Навального. Новым расследованием шокировать не удалось
23 мая 2020, 07:55 • 10 • Политика
"Яхта Медведева" вновь заинтересовала Алексея Навального. Блогер выпустил новое "расследование", однако оно содержит всё те же, уже не раз озвученные им "факты". Поводом для воспоминаний послужило, как утверждает сам глава ФБК, появление на Avito объявления о продаже судна.
Яхта, якобы принадлежавшая бывшему российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, была выставлена на Avito, заявил блогер Алексей Навальный в новом материале, появившемся на его сайте.
По его словам, объявление о продаже с самого портала убрали, однако оно осталось в кэше Google.
Элитную яхту Princess 85MY, выпущенную в 2009 году, предлагали приобрести за 134 миллиона рублей. Сейчас она, как пишет Навальный, пришвартована в одном из сочинских портов.
Блогер уверяет, что Медведев владел этим судном в период 2009-2015 годов. Речь о нём, в частности, шла в нашумевшем видео от ФБК под названием "Он вам не Димон".
По словам Навального, яхта носила название "Фотиния" - такое имя получила супруга экс-премьера Светлана Медведева при крещении.
Как уверяет блогер, пять лет назад бывший глава правительства якобы купил ещё более роскошное судно - за 865 млн рублей.
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