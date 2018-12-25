"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом

Экипажи бомбардировщиков преодолели наземные радиолокационные станции обнаружения средств ПВО условного противника. На канале Kotsnews в соцсети шутливо отмечают, что отработка российских военных по уничтожению ПВО условного противника - "гарна новина". Провокаторы в Киеве могут "трепещать" из-за мощи армии РФ, пишут пользователи.

Бомбардировщики ЮВО уничтожили системы ПВО условного противника в Ростовской области. В летном учении было задействовано более 10 бомбардировщиков Су-34 и около 200 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава авиационного полка ЮВО, сообщили в Минобороны РФ.

В рамках учений экипажи бомбардировщиков с помощью комплексов радиоэлектронного подавления создали ложные цели для наземных средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запутывая условного противника, пилоты бомбардировщиков скрыли свое нахождение с экранов локаторов и провели электронные пуски по наземным объектам.

На канале Kotsnews в соцсети шутливо отмечают, что отработка российских военных по уничтожению ПВО условного противника - "гарна новина". Провокаторы в Киеве могут "трепещать" из-за мощи армии РФ, пишут пользователи.

"Сценарий учений вымышлен, все совпадения с реальными целями, случайны", - с намеком отмечает пользователь в Twitter под ником Гролль Владимир.

"Условный противник находится в непосредственной близости у наших юго-западных границ", - вторит в комментариях пользователь Карл Иванович.

"Наш Новосибирский красавец", - с гордостью отмечает в Сети пользователь Алексей Кузнецов.