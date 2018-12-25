Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пройдёмте на обед: Путин с Лукашенко провели уже больше 3 часов за закрытыми две...
«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об аб...
Более 200 физлиц и организаций: правительство России расширило контрсанкции прот...
"Демократия несет ХАОС!" Михеев ЖЕСТКО о кризисе власти на Западе. Веч...
Главная / В мире

"Яка гарна новина, трепещи провокатор в Киеве": В Сети восхитились бомбардировщиками РФ под Ростовом

25 декабря 2018, 22:39  •  62 • В мире
Экипажи бомбардировщиков преодолели наземные радиолокационные станции обнаружения средств ПВО условного противника. На канале Kotsnews в соцсети шутливо отмечают, что отработка российских военных по уничтожению ПВО условного противника - "гарна новина". Провокаторы в Киеве могут "трепещать" из-за мощи армии РФ, пишут пользователи.
Бомбардировщики ЮВО уничтожили системы ПВО условного противника в Ростовской области. В летном учении было задействовано более 10 бомбардировщиков Су-34 и около 200 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава авиационного полка ЮВО, сообщили в Минобороны РФ.
В рамках учений экипажи бомбардировщиков с помощью комплексов радиоэлектронного подавления создали ложные цели для наземных средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запутывая условного противника, пилоты бомбардировщиков скрыли свое нахождение с экранов локаторов и провели электронные пуски по наземным объектам.
На канале Kotsnews в соцсети шутливо отмечают, что отработка российских военных по уничтожению ПВО условного противника - "гарна новина". Провокаторы в Киеве могут "трепещать" из-за мощи армии РФ, пишут пользователи.
"Сценарий учений вымышлен, все совпадения с реальными целями, случайны", - с намеком отмечает пользователь в Twitter под ником Гролль Владимир.
"Условный противник находится в непосредственной близости у наших юго-западных границ", - вторит в комментариях пользователь Карл Иванович.
"Наш Новосибирский красавец", - с гордостью отмечает в Сети пользователь Алексей Кузнецов.
Бомбардировщики ЮВО уничтожили системы ПВО условного противника в Ростовской области https://t.co/lAPyubpDUG #Минобороны #ЮВО #БоеваяПодготовка #Самолеты pic.twitter.com/dnuBuayIsr
— Минобороны России (@mod_russia) 25 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 03:10
Экс-глава украинской СВР объяснил, как Киев собственными руками уничтожит "украинский Крым"
24 декабря 2018, 23:54
Почему Эрдоган снова обрушился на Нетаньяху и Израиль?
25 декабря 2018, 09:39
"Это будет война со страной НАТО": Украинский генерал пофантазировал на тему захода британского корабля в Мариуполь

25 декабря 2018, 19:24
Царьград угадал новогоднее настроение Трампа
25 декабря 2018, 22:25
«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об абсурдности поисков «русского следа»
24 декабря 2018, 23:54
Мэй льстит британской армии на фоне слухов о планах главы минобороны её сместить
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
24 декабря 2018, 19:24
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Воскресный вечер с Соловьевым от 23.12.18
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.