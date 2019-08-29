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"Ядерный" мир обсудят за тем же столом, что и Сирию? Назарбаев сделал России и США предложение по переговорам
29 августа 2019, 11:24 • 52 • Политика
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России, США, Китая, а также других ядерных держав провести встречу в Нур-Султане и обсудить проблемы мировой безопасности. Не исключено, что вопросы "ядерного" мира будут обсуждаться за тем же столом, за которым не так давно проходили переговоры по Сирии.
Сесть за стол переговоров и "сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты" призвал мировое сообщество экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав", - подчеркнул политик.
Во время торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность политик отметил, что уже сделал официальное предложение - собраться в столице Казахстана Нур-Султане. В числе "основных игроков" - ядерных держав Назарбаев указал Россию, США и Китай. Кроме того, он упомянул и о других странах, где есть ядерное оружие.
Не исключено, что вопросы "ядерного" мира будут обсуждаться за тем же столом, за которым не так давно проходили переговоры по Сирии между Россией, Турцией и Ираном.
Что касается предложения по проведению переговоров между ядерными державами, тут Назарбаев обращает внимание на необходимость диалога - мирного решения вопроса мировой безопасности.
"Сейчас такое время: сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - цитирует РИА Новости Назарбаева.
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