"Ядерный" мир обсудят за тем же столом, что и Сирию? Назарбаев сделал России и США предложение по переговорам

Сесть за стол переговоров и "сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты" призвал мировое сообщество экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав", - подчеркнул политик.

Во время торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность политик отметил, что уже сделал официальное предложение - собраться в столице Казахстана Нур-Султане. В числе "основных игроков" - ядерных держав Назарбаев указал Россию, США и Китай. Кроме того, он упомянул и о других странах, где есть ядерное оружие.

Не исключено, что вопросы "ядерного" мира будут обсуждаться за тем же столом, за которым не так давно проходили переговоры по Сирии между Россией, Турцией и Ираном.

Что касается предложения по проведению переговоров между ядерными державами, тут Назарбаев обращает внимание на необходимость диалога - мирного решения вопроса мировой безопасности.

"Сейчас такое время: сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - цитирует РИА Новости Назарбаева.