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"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"

25 ноября 2019, 08:09  •  224 • Политика
Журналисты опубликовали своё расследование заявлений о "ядерном взрыве в Южно-Китайском море", чтобы понять, как именно удалось провернуть схему так, чтобы все ведомства провели свою аналитическую разведку. Сделали это, что называется, "не привлекая внимания санитаров".
В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море произошёл ядерный подводный взрыв... Новости с подобными заявлениями "летали" по десяткам и сотням СМИ на прошлой неделе. Дело в том, что контролёры зафиксировали всплеск радиации. А затем сами же сделали заявления, что сила взрыва составила от 10 до 20 килотонн. Заявления получились поистине сенсационными, но почти сразу закрались подозрения: а не фейк ли нам всем подсунули?

"Не привлекая внимания санитаров"

"Русская весна" попыталась разобраться в деле по горячим следам. По версии аналитиков портала, сенсация - дело рук "глобальной сети радиационного контроля" uradmonitor. Как отмечено в материале, это краудсорсинговый проект, на самом деле продающий свои датчики для определения уровня радиации.
"...не покидая своего уютного кресла где-нибудь в Далласе, или в Киеве, или в Петербурге... Мы пишем простенький скрипт, который представляется сервису расположенными в Китае датчиками, и выставляем в нескольких точках повышенную радиацию", - анализируют ситуацию авторы.
Впрочем, есть версия, что и радиация была не самая высокая. А волнения возникли только потому, что сообщения о бомбе были опубликованы в Twitter со ссылкой на "свой стрёмный ресурс" и намеком на некие "военные источники". При этом карта радиационной обстановки была вполне себе существующая, поэтому вбросу и поверили, полагают авторы материала.
В результате вброса свои замеры произвели в Минобороны России, Роспотребнадзоре и Службе внешней разведки. И все они информацию о страшном подводном ядерном взрыве опровергли, добавили аналитики в своём материале "Как взорвать атомную подлодку, не привлекая внимания санитаров".

Китай и США не зря отмалчиваются о взрыве в Южно-Китайском море - эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал Царьграду, могла ли и правда взорваться в Южно-Китайском море подводная лодка.
"У нас есть статистика атомных подлодок. Даже со взрывом реактора, разломами… В 1963 году американская подводная лодка "Трешер" (она была торпедная) провалилась на запредельную глубину, более 2,5 километра. И у неё произошло разрушение корпуса реактора, и там было отмечена радиоактивность. Но с учётом того, что воды Мирового океана перемешиваются, общий фон от этой лодки был несущественный. Но чтобы вот такие характеристики, оценка взрыва в 10-20 килотонн… Сомнительно, что это была подводная лодка".
Применение ядерного боеприпаса на глубине 50 м, рассказал эксперт, должны были увидеть все спутники предупреждения ракетного нападения. "Очень много противоречий в том, что же там произошло. А стороны, которые это море делят и поделить не могут - Китай и США, - отмалчиваются, - говорит Леонков. - То есть такое ощущение, что произошёл некий вброс информации. Никаких официальных заявлений со стороны Китая и США на данный час не последовало".
Обычно, когда происходят ЧП с субмаринами, объясняет военный эксперт, место катастрофы обязательно обследуют на наличие утечки радиации, выясняют, какова опасность для окружающей среды. И Россия, и США такими вопросами занимаются достаточно серьёзно. Ведь это те ценные данные, которые после могут лечь в основу будущих проектов по защите зоны реактора подлодки или защите грузов (например, баллистических ракет), которые перевозят субмарины.
"Сейчас все думают, что это могут быть подводные лодки Китая или США - тема раскручивается вокруг этого, - говорит Алексей Леонков. - Но все забывают, что есть подводные лодки ещё одного государства. Это Северная Корея. Кстати, их лодки - носители баллистических ракет. Может оказаться, что это что-то северокорейское. Тут надо разбираться. Может быть, подводный беспилотник или ещё что-либо. Если это дело рук американцев, они темнить долго будут. Тем временем товарищи китайцы, конечно, проявят прыткость и попытаются исследовать, что же там было на самом деле. Или, наоборот, если это китайцы, то будут стараться проявлять прыткость американцы", - иронизирует эксперт.
Ещё одна вещь, о которой, по мнению Леонкова, сейчас умалчивают, это показания сейсмических датчиков. Если взрыв происходит на большой глубине, должна быть отмечена приливная волна. "У них там острова, - говорит эксперт, - должно было что-то где-то вылиться - в виде небольшого цунами, например. Но таких сведений пока нет. С этим будут разбираться, и в итоге нам могут объявить, что это была фейковая новость. Чтоб общественность не волновалась. А сами займутся исследованием".
На вопрос, насколько опасным может быть такой взрыв, Леонков ответил: "Если достаточно большая глубина и течение, радиоактивное заражение разнесёт по всему морю. Там более опасный есть источник - Фукусима. Когда на ней произошёл наземный взрыв реактора, охлаждающая радиоактивная вода попала в воды Тихого океана. Это имело достаточно большое распространение. Но явление наблюдалось в первые два года после взрыва, а потом всё смешалось с водами Мирового океана. Правда, японские рыбаки в районе Фукусимы ничего не ловят до сих пор..."

Технология вброса

Ранее австралийское издание Gizmodo опровергло сообщения о произошедшем накануне ядерном взрыве в Южно-Китайском море. Журналисты Gizmodo связались с Робертом Роснером, бывшим учёным из Департамента энергетики и действующим физиком-теоретиком Чикагского университета, который также возглавляет Совет по науке и безопасности авторитетного журнала "Бюллетень учёных-атомщиков". Они попросили его экспертных комментариев по поводу якобы произошедшего близ архипелага Спратли взрыва мощностью около 10-20 килотонн.
Роснер отверг даже мысль о том, что кто-то смог бы идентифицировать подводное ядерное испытание с помощью наземных детекторов. Кроме того, Роснер высмеял предположение о том, что кто-то будет настолько глуп, чтобы провести такое испытание в Южно-Китайском море: по выражению физика, там "слишком много народу околачивается".
"Это в высшей степени маловероятное событие", - заключил Роснер, добавив, что основным способом обнаружения такого события была бы сейсмика: первые подводные ядерные испытания в мире, 23-килотонная ядерная бомба, обнаруженная на атолле Бикини в 1945 году, запустила сейсмографы по всему миру. В среду же сейсмическое оборудование не зафиксировало никаких признаков подобного происшествия, а уж в регионе Южно-Китайского моря сейсмографов предостаточно в связи с сейсмоопасностью этой территории.

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