"Ядерный кулак" против России: Украинский журналист призвал бросить на русских 500 советских ракет

Когда контроль над вооружениями ослабнет, Украина может использовать ядерные отходы в качестве начинки для 500 старых советских ракет, чтобы использовать их против России. С такой инициативой выступил украинский журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife.

Всего он предложил аж 4 способа "защиты" от России в случае начала войны. И первым из них он назвал использование ракет с ядерными отходами в качестве начинки. По словам Кухара, Киев может ввести в строй порядка 500 старых советских ракет, когда контроль за вооружениями "ослабнет".

"Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях", - сказал украинский журналист.

В качестве второго способа он предложил создание десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Кухар отметил, что 500-1500 из них будет достаточно, чтобы отправить любую страну в "средние века". При этом он добавил, что на реализацию плана понадобится несколько десятков миллиардов долларов.

Третий способ подразумевает усиление армии, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы". А четвёртый способ - присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.

Напомним также, что украинский политолог и замглавы Стратегической группы "София" Виктор Щербина предложил уничтожить Украину и построить на её месте новую страну. Он подчеркнул, что если страна не сможет объединиться на уровне социальных интересов, то многие "локальные миры", находящиеся внутри государства, начнут искать инструменты для укрепления и взаимного отторжения, пишет Nation News.