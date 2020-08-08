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"Ядерный кулак" против России: Украинский журналист призвал бросить на русских 500 советских ракет

08 августа 2020, 14:55  •  140 • Политика
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором. "Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях", - заявил он.
Когда контроль над вооружениями ослабнет, Украина может использовать ядерные отходы в качестве начинки для 500 старых советских ракет, чтобы использовать их против России. С такой инициативой выступил украинский журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife.
Всего он предложил аж 4 способа "защиты" от России в случае начала войны. И первым из них он назвал использование ракет с ядерными отходами в качестве начинки. По словам Кухара, Киев может ввести в строй порядка 500 старых советских ракет, когда контроль за вооружениями "ослабнет".
"Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях", - сказал украинский журналист.
В качестве второго способа он предложил создание десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Кухар отметил, что 500-1500 из них будет достаточно, чтобы отправить любую страну в "средние века". При этом он добавил, что на реализацию плана понадобится несколько десятков миллиардов долларов.
Третий способ подразумевает усиление армии, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы". А четвёртый способ - присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.
Напомним также, что украинский политолог и замглавы Стратегической группы "София" Виктор Щербина предложил уничтожить Украину и построить на её месте новую страну. Он подчеркнул, что если страна не сможет объединиться на уровне социальных интересов, то многие "локальные миры", находящиеся внутри государства, начнут искать инструменты для укрепления и взаимного отторжения, пишет Nation News.

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