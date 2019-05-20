"Ядерный гроб" США может отравить Тихий океан – генсек ООН

Об этом он рассказал в своем выступлении перед студентами на Фиджи. Речь идет о так называемом "ядерном гробе", расположенном на Маршалловых островах, сообщает Fox News.

Это бетонный купол, который в ХХ веке был построен специально для того, чтобы хранить отходы от ядерных испытаний времен холодной войны, которые проводились на атоллах Бикини и Эневетак. Существует вероятность того, что токсичный шлак из него попадает в Тихий океан.

Здесь же в 1954 году США испытали водородную бомбу "Браво". Это была самая мощная из бомб, когда-либо испытанных Соединенными Штатами. Ее мощность примерно в тысячу раз превышает мощность бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, пишет "Экономика сегодня".

По словам Гуттереша, "гроб" создавался как временное хранилище в 1970 году, По сути, ядерные отходы – пепел от взрывов и радиоактивный грунт с места испытаний – были просто сброшены в один из кратеров на острове Рунит. Затем сверху залили бетонный купол толщиной всего 45 сантиметров. Дно кратера не было выровнено. Поэтому и существует опасность того, что радиоактивные отходы могут попасть в Тихий океан, заключил Гуттереш.