Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Обвинили в ношении "путинского символа": Георгиевская ленточка вызвала...
"Что-то там, в Иране, готовится": Король Саудовской Аравии созывает л...
32 жертвы: Сторонники ИГ в колонии Таджикистана начали бунт, убивая охрану и сок...
Главная / В мире

"Ядерный гроб" США может отравить Тихий океан – генсек ООН

20 мая 2019, 10:54  •  85 • В мире
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, проводимых США, могут оказаться со временем в Тихом океане, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
Об этом он рассказал в своем выступлении перед студентами на Фиджи. Речь идет о так называемом "ядерном гробе", расположенном на Маршалловых островах, сообщает Fox News.
Это бетонный купол, который в ХХ веке был построен специально для того, чтобы хранить отходы от ядерных испытаний времен холодной войны, которые проводились на атоллах Бикини и Эневетак. Существует вероятность того, что токсичный шлак из него попадает в Тихий океан.
Здесь же в 1954 году США испытали водородную бомбу "Браво". Это была самая мощная из бомб, когда-либо испытанных Соединенными Штатами. Ее мощность примерно в тысячу раз превышает мощность бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, пишет "Экономика сегодня".
По словам Гуттереша, "гроб" создавался как временное хранилище в 1970 году, По сути, ядерные отходы – пепел от взрывов и радиоактивный грунт с места испытаний – были просто сброшены в один из кратеров на острове Рунит. Затем сверху залили бетонный купол толщиной всего 45 сантиметров. Дно кратера не было выровнено. Поэтому и существует опасность того, что радиоактивные отходы могут попасть в Тихий океан, заключил Гуттереш.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
19 мая 2019, 21:54
Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на высоте 12 тысяч метров
19 мая 2019, 18:39
"Многим дипломатам было стыдно за внешний вид Порошенко": Признание экс-главы президентского протокола Украины
19 мая 2019, 21:39
«Прозвучало много тревожных звонков»: как напряжённость в отношениях США и Ирана влияет на страны Персидского залива
20 мая 2019, 10:39
«Удар по репутации»: как внутренний документ ОЗХО ставит под сомнение заявления организации о химатаке в Сирии
19 мая 2019, 18:24
«В общих интересах»: в Кремле заявили об отсутствии предложений от США по встрече Путина и Трампа
20 мая 2019, 07:39
"Блокируем все здания судов в стране": Пашинян призвал жителей Армении ко "второму этапу революции"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
14 мая 2019, 11:39
«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне
18 мая 2019, 23:09
"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха
19 мая 2019, 04:12
Про Евровидение
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
16 мая 2019, 02:54
"Вместо тихой отставки он мечется как гусь с отрубленной головой": Эксперты - о Порошенко и подписанном "языковом законе"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.