"Ядерными секретами торговали и торгуют": Сатановский неожиданно похвалил Турчинова

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о том, что Россия вместе с Ираном должна нести ответственность за крушение украинского Боинга в Тегеране.

Политолог Евгений Сатановский у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" отметил, что тот "Москву бы наказал за что угодно, включая собственное несварение желудка или гибель коал в лесных пожарах в Австралии". "И переругиваться с ним и такими, как он, бесполезно, - считает политолог. - Там надо сразу глушить".

Но тут же неожиданно похвалил Турчинова за то, что тот "очень удачно напомнил про то, о чём начали уже подзабывать".

"Конечно же! ПОСТАВКИ военной техники, вооружений и технологий с Украины. В том числе технологий ракетных и ядерных, - обратил внимание эксперт. - А в последнем случае ещё и оборудования и сырья для производства чего не надо - здравствуйте, Жёлтые воды" (украинский город, в котором находится крупнейший производитель природного урана в Европе. - Ред.).

Сатановский также напомнил, что это - "крупнейший, между прочим, производитель урана в Европе", называвшийся ранее Жёлтой рекой".

"Три вооружённых до зубов военных округа второго эшелона было на Украине на момент распада Союза. Склады ломились от техники. Три воздушные армии. Половина оборонных заводов сверхдержавы. Лучшие НИИ и КБ. Все военные технологии были в наличии. АЭС были и есть - со всем набором сырья", - перечисляет политолог.

А после задаётся вопросом, где теперь это всё "добро" спустя 30 лет оказалось, включая кадры и само вооружение?

"Часть людей ушла в мир иной. Часть уехала, ушла в бандиты или рыночные торговцы или спилась, - перечисляет эксперт. - А остальные? Северная Корея, Иран, Пакистан, Афганистан, Африка с Латинской Америкой, ЮВА... Там если копать, такое благодатное поле! Уходило на миллиарды".

И уходило, как отмечает Сатановский, в том числе и террористическим организациям.

"Ай, спасибо, Турчинов! Вот же ж, молодец! - не без иронии похвалил экс-секретаря СНБО политолог. - Именно Украина с её анархией и криминалом на всех уровнях власти была и есть одним из главных пунктов и транзитных маршрутов мировой нелегальной торговли оружием, военными технологиями, наркотиками, услугами наёмников и чем угодно вообще, включая Ближний и Средний Восток".

По словам Сатановского, их организации "действуют совершенно открыто", "как действовали в Крыму, пока он не стал Россией".

Он также напомнил Турчинову и об убитых украинским оружием мирных жителях и американских солдатах в в Афганистане, Ираке и Сомали, и о том, как "украинские чиновники военными и ядерными секретами торговали и торгуют".

"О своей роли в этом бизнесе не расскажет? - поинтересовался политолог, считая это "шикарной темой" для диалога президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. - Очень актуально и духоподъёмно".