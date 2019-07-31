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"Ядерных зарядов недостаточно": Американский генерал посетовал на слабое "сдерживание" России
31 июля 2019, 02:09 • 29 • Политика
Американский генерал заявил о "недостаточном сдерживании" России. По его словам, военным США нужны дополнительные средства помимо ядреных зарядов малой мощности на американских подлодках.
Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США недостаточно для сдерживания России. Об этом заявил американский генерал Джон Хайтен на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.
Генерал уверен, размещение ядерных зарядов на американских субмаринах не нравится президенту России Владимиру Путину. При этом Хайтен считает, что появление этого оружия на подлодках не поставит их под угрозу.
Однако потом Хайтен поправился и заявил, что размещения зарядов малой мощности на американских подлодках недостаточно для сдерживания России. По словам генерала, военным США нужны более обширные возможности, не уточнил, какие именно.
Стоит отметить, что на данных слушаниях решался вопрос, получит ли Джон Хайтен должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. Это второй по рангу военный чин США.
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