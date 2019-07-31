"Ядерных зарядов недостаточно": Американский генерал посетовал на слабое "сдерживание" России

Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США недостаточно для сдерживания России. Об этом заявил американский генерал Джон Хайтен на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.

Генерал уверен, размещение ядерных зарядов на американских субмаринах не нравится президенту России Владимиру Путину. При этом Хайтен считает, что появление этого оружия на подлодках не поставит их под угрозу.

"Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает", - сказал он.

Однако потом Хайтен поправился и заявил, что размещения зарядов малой мощности на американских подлодках недостаточно для сдерживания России. По словам генерала, военным США нужны более обширные возможности, не уточнил, какие именно.

Стоит отметить, что на данных слушаниях решался вопрос, получит ли Джон Хайтен должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. Это второй по рангу военный чин США.