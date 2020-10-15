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"Ядерные манёвры - на всякий случай?": Русским подсказали ответ на тайные учения ФРГ
15 октября 2020, 21:05 • 87 • Политика
Русским подсказали ответ на тайные учения ФРГ. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко предположил, что ВС Германии проводят данные ядерные манёвры "на всякий случай". Таким образом, особенно переживать не стоит, однако и вовсе махать рукой на ситуацию также нельзя: "На это надо смотреть не без внимания и настороженности".
Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в разговоре с Царьградом прокомментировал сообщения о секретных ядерных учениях ФРГ.
Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечалось, что в манёврах были задействованы истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В частности, военные тренировались безопасно доставать данное американское вооружение из подземных складов и устанавливать его на авиацию.
Пономаренко уверен, что российской стороне не стоит слишком сильно переживать из-за данных учений.
С другой стороны, добавил он, совсем махать рукой на такие учения, конечно, безрассудно. Поэтому бдительность российской стороны в данной ситуации вполне оправданна.
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