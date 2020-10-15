"Ядерные манёвры - на всякий случай?": Русским подсказали ответ на тайные учения ФРГ

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в разговоре с Царьградом прокомментировал сообщения о секретных ядерных учениях ФРГ.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечалось, что в манёврах были задействованы истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В частности, военные тренировались безопасно доставать данное американское вооружение из подземных складов и устанавливать его на авиацию.

Пономаренко уверен, что российской стороне не стоит слишком сильно переживать из-за данных учений.

"Нельзя воспринимать все подобные проводимые мероприятия с точки зрения того, что они осуществляются в целях непосредственной реализации в ближайшем будущем. Дело в том, что военная машина любого государства в процессе своего существования, естественно, должна отрабатывать все возможные сценарии и, независимо от наличия реальной воли, быть готова эти стратегии применить. То есть, грубо говоря, эти манёвры, что называется, на всякий случай", - считает собеседник Царьграда.

С другой стороны, добавил он, совсем махать рукой на такие учения, конечно, безрассудно. Поэтому бдительность российской стороны в данной ситуации вполне оправданна.