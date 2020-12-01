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"Ядерную войну нельзя выиграть": Москва призвала США прекратить распространять атомное оружие

01 декабря 2020, 08:00  •  78 • Политика
Москва призвала США прекратить распространять атомное оружие среди союзников, многие из которых не относятся к числу ядерных держав. Русские напомнили, что "ядерную войну выиграть нельзя".
Об этом в понедельник заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс". Он отметил, что США сегодня "делятся" ядерным оружием со своими союзниками, которые не относятся к клубу ядерных стран. Это не только нарушает первую и вторую статьи Договора о нераспространении ядерного оружия, но и создаёт дополнительные риски.
Кроме того, Рябков обратил внимание на то, что США возвращаются к идее ограниченной ядерной войны. Речь идёт о размещении ядерных боеголовок с низким зарядом. Это значит, что американцы рассматривают ядерное оружие не как средство сдерживания, а как один из инструментов в тактической войне.
Это понижает порог применения ядерного оружия. Мы считаем, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя в неё втягиваться, - подчеркнул дипломат.
О бессмысленности ядерного оружия малой мощности ранее рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание, что концепцию ответного удара никто не отменял. Если страна, оснащённая ядерным оружием, зафиксирует запуск баллистических ракет, она не станет разбираться, идёт речь о боеголовках малой мощности или обычных ядерных зарядах, и нанесёт ядерный удар по территории агрессора.

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