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"Ядерное соглашение" между Россией и США было заключено по инициативе Москвы - Захарова
03 января 2022, 20:15 • 173 • Политика
"Ядерное соглашение" между пятёркой стран, куда вошли Россия и США, было заключено по инициативе Москвы. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о совместном заявлении, которое подписала пятёрка ядерных держав - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В документе говорится, что стороны подтверждают приверженность к нераспространению ядерного вооружения и стремлению разрешать все конфликты дипломатическим путём. Они также берут на себя обязательство не направлять ядерное оружие друг на друга и на другие страны.
- цитирует выступление Захаровой пресс-служба МИД.
Официальный представитель министерства отметила, что изначально заявление планировалось приурочить к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была стартовать 4 января в Нью-Йорке. Однако из-за прогрессирующей эпидемии коронавируса в США мероприятие пришлось отложить. Тем не менее ядерные державы решили не затягивать с принятием столь важного документа.
Россия надеется, что это соглашение будет способствовать снижению уровня напряжённости и сдерживанию гонки вооружений.
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