"Ядерное соглашение" между Россией и США было заключено по инициативе Москвы - Захарова

"Ядерное соглашение" между пятёркой стран, куда вошли Россия и США, было заключено по инициативе Москвы. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о совместном заявлении, которое подписала пятёрка ядерных держав - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В документе говорится, что стороны подтверждают приверженность к нераспространению ядерного вооружения и стремлению разрешать все конфликты дипломатическим путём. Они также берут на себя обязательство не направлять ядерное оружие друг на друга и на другие страны.

Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей… В заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны,

- цитирует выступление Захаровой пресс-служба МИД.

Официальный представитель министерства отметила, что изначально заявление планировалось приурочить к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была стартовать 4 января в Нью-Йорке. Однако из-за прогрессирующей эпидемии коронавируса в США мероприятие пришлось отложить. Тем не менее ядерные державы решили не затягивать с принятием столь важного документа.

Россия надеется, что это соглашение будет способствовать снижению уровня напряжённости и сдерживанию гонки вооружений.