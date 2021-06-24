"Ядерное оружие не спасёт": Экс-президент Ирана высказался о будущем США

Он считает, что капиталистическую систему, созданную Америкой, ждёт крах.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает, что ядерное оружие не поможет США избежать краха. Об этом политик сообщил в интервью Ленте.ру.

"Могут ли ядерные ракеты остановить крах господства США в мире? Не думаю, что есть те, кто ответил бы положительно", - сказал Ахмадинежад.

На первой встрече с главой России Владимиром Путиным в 2005 году он задал тот же вопрос, но относительно СССР.

Политик считает, что атомное оружие не может помочь сохранить человеческие отношения, поэтому каким высокотехнологичным оно бы ни было, ему не удалось сохранить СССР.

Ахмадинежад также высказался, что капиталистическая система, выстроенная США, приходит в упадок. Кроме того, от ядерного оружия нет никакой пользы, а затраты на него - лишние, считает экс-президент.

Он назвал производство и накопление ядерного оружия "бесчеловечным актом".

Ранее стало известно, что единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.