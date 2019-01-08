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"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе

08 января 2019, 08:39  •  399 • Политика
Американское издание Foreign Affairs выпустило материал, посвященный "ядерной загадке Москвы". Россия вкладывает значительные средства в развитие своего стратегического потенциала и это, заявляет газета, уже вызвало "неслабую одышку" на Западе.
Западные эксперты опасаются, что в случае прямого конфликта с США Россия может первой нажать на метафорический "ядерный курок". Таким образом, подготовка любого конфликта с Москвой равносильна подготовке к ядерной войне.
США, настаивает автор статьи Foreign Affairs Ольга Оликер, могут "защитить себя и своих союзников", только модернизировав свой ядерный арсенал по примеру России. Для этого ставка должна быть сделана на развитие так называемых маломощных или тактических средств ядерного вооружения.
В любом случае более важной проблемой сейчас является то, что Россия и США часто неверно интерпретируют намерения друг друга. В самой худшей ситуации это чревато тем, что стороны могут ввязаться в ядерный конфликт, того не желая.
"Если политики обеих сторон не поймут этого, они встанут на путь, который может привести к немыслимым последствиям", - резюмирует Оликер.

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