"Ядерная война между США и Россией, холодная зима и возвращение Аляски?": О чем волнуются ученые

По словам исследователей, масштабная ядерная война между США и Россией привела бы весь мир к наступлению темной и холодной зимы. И такое состояние на Земле продлилось бы довольно долго - примерно одно десятилетие.

Чем грозит ядерная война

Как сообщает Daily Mail, американские ученые применили для моделирования новую схему, отличающуюся более высокой разрешающей способностью. Так, им удалось установить, что, к примеру, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. Та, в свою очередь, будет распространяться по всей планете с помощью ветров.

Стратосферные ветра поднимут сажу вверх, и она в итоге заслонит солнечный свет. Но и это не все: наличие "черной завесы из сажи" приведет к тому, что температура воздуха также упадет.

"Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией последует ядерная зима, - говорится в сообщении. - Такая атака была бы приговором - по сути, для всех. В конечном счете необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон".

"Не смотрите в сторону взрыва"

Кстати, отметим, что это не первый раз, когда Daily Mail решила пофантазировать на тему ядерной войны между Россией и США. Ранее, например, читателям предлагали советы по выживанию. Мол, если со стороны русских вдруг случится ядерная бомбежка…

Так, гражданам США советуют заранее запастись питьевой водой и продуктами долгого срока хранения. Издание советует купить рации, ведь сотовая связь наверняка выйдет из строя. От взрыва рекомендуется укрываться за толстой стеной из бетона - мол, чем толще, тем меньше радиационных частиц сможет пройти через неё.

Если же взрыв застал на улице, то портал советует не смотреть в сторону взрыва, поскольку он может ослепить. Затем следует совет в течение 30 минут найти убежище, в котором нужно сразу избавиться от одежды, хорошенько высморкаться и обтереться влажной тряпкой или принять душ, чтобы смыть как можно больше радиоактивных частиц.

Страшнее ядерного взрыва

Ранее военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец назвал оружие, которое куда страшнее ядерных зарядов. Речь идет о психотропных, биологических и генетических разработках. "Люди просто будут молить о смерти", - пояснил он.

По данным ВЦИОМ, 2% граждан России опасаются наступления ядерной войны. Комментируя ситуацию, эксперт поведал о том, что ядерная война означает континентальную катастрофу и страшный удар по экологии. Речь идет не только о ядерных воронках и радиоактивном пепле. Не стоит забывать о лучевой болезни, мутации населения. Это прекрасно понимают в России и в США.

Но эксперт все же считает ядерное оружие не самым опасным на земле. Куда больше его пугают новые разработки, которые ведут разные страны. Например, психотропные, генетические, биологические и так далее.

"Если взрыв атомный - он как бы сразу показывает свои последствия, и люди, находящиеся в центре ядерного взрыва, долго мучиться не будут, как бы это цинично я вам ни сказал, то вот эти новые виды оружия, которые человечество в прошлом веке начало создавать, это изуверское оружие. Оно заставит людей переносить, ну, боли, которые они еще никогда не чувствовали. Люди просто будут молить о смерти. Потому что это оружие достаточно мучительное, изуверское, серьезное. И оно выходит сегодня на первый план, еще более опасный, нежели ядерное оружие", - описал Баранец ситуацию.

А в это время Аляска уходит к России?

После предложения купить Гренландию президенту США Дональду Трампу намекнули на возвращение России Аляски. По крайней мере, так можно расценить статью CNN под названием "Ответы на 5 вопросов об идее Дональда Трампа купить Гренландию".

В первую очередь издание объясняет американцам, зачем США вообще понадобилась Гренландия. CNN отмечает, что на острове содержится много нетронутых полезных ископаемых. Также есть и геополитические причины. В Гренландии уже находится американская военная авиабаза.

Также читателям рассказывают, что, оказывается, США уже не первый раз пытаются приобрести Гренландию. Первая попытка была в 1946 году. При этом CNN не слишком надеется на образованность американцев и разъясняет, что Гренландия покрыта льдами, а Исландия - зеленью.

Но самое интересное начинается, когда речь заходит о покупке США других иностранных территорий. Первым делом упоминается покупка у России Аляски. И по мнению CNN, это было не очень удачное приобретение. Она (покупка) вошла в учебники истории как "Безумие Сьюарда", говорится в статье.