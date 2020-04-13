Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
Главная / Политика

"Ядерная шизофрения" добралась до немцев: США втихаря модернизировали ядерные боеголовки в Германии

13 апреля 2020, 00:35  •  26 • Политика
"Ядерная шизофрения" американцев добралась до немцев: под покровом пандемии коронавируса США втихаря модернизировали ядерные боеголовки, которые хранятся в Германии.
Американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Об этом пишет телеканал "360".
Работы проведены осенью 2019 года. Согласно предварительным данным, 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт.
Немецкие парламентарии ещё 10 лет назад потребовали вывезти с территории страны американские бомбы. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, проблема заключается в том, что Германия до сих пор фактически оккупирована.
"Никто не будет ничего отсюда вывозить. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, - на складах", - объяснил он.
А в марте 2020 года командование ВС США сообщило о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу "Лажеш", которая находится на португальских Азорских островах. Самолёты должны будут выполнять операции на различных военных объектах в Европе.
Как пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.
"Американцам это нравится, они по-своему сходят с ума от этого, да и американским генералам это тоже нравится, потому что президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
11 апреля 2020, 16:35
Уже и трубку поднял, но: Медведев оказался в центре внимания журналистов кремлёвского пула
11 апреля 2020, 14:35
Шойгу только попросил чехов - народ уже "пристроил" в Москве памятник маршалу Коневу
11 апреля 2020, 16:35
Нефть, сделка ОПЕК+, коронавирус: Трамп и Путин снова "встретились" по телефону
11 апреля 2020, 20:35
Песков заявил о наличии у РФ потенциала для исполнения соцобязательств
12 апреля 2020, 18:35
"Не будем обозначать фамилии": О странности сделки по продаже Сбербанка и главном акционере
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2020, 21:35
"Это кто?": Украинка отказалась признавать в русских спасителей и подбила итальянцев на провокационную петицию
06 апреля 2020, 12:35
Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу
10 апреля 2020, 15:35
«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Украинские вирусологи требуют расследования
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19
08 апреля 2020, 16:00
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.