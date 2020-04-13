"Ядерная шизофрения" добралась до немцев: США втихаря модернизировали ядерные боеголовки в Германии

Американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Об этом пишет телеканал "360".

Работы проведены осенью 2019 года. Согласно предварительным данным, 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт.

Немецкие парламентарии ещё 10 лет назад потребовали вывезти с территории страны американские бомбы. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, проблема заключается в том, что Германия до сих пор фактически оккупирована.

"Никто не будет ничего отсюда вывозить. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, - на складах", - объяснил он.

А в марте 2020 года командование ВС США сообщило о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу "Лажеш", которая находится на португальских Азорских островах. Самолёты должны будут выполнять операции на различных военных объектах в Европе.

Как пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.

"Американцам это нравится, они по-своему сходят с ума от этого, да и американским генералам это тоже нравится, потому что президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.