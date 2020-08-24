"Яд Навального" прописывают при болезни Альцгеймера и глаукоме: Симоньян о том, чего "все так ждали"

В своём Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала заявление врачей немецкой клиники "Шарите" - оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

"Все так ждали, что скажет знаменитая "Шарите", как будто она могла сказать что-то другое", - заметила Симоньян.

Она прикрепила к посту скриншот. В нём рассказывается, что ингибиторы холинэстеразы, которые были, предположительно, обнаружены в крови Навального, применяются при лечении многих заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и глаукому.