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"Яд Навального" прописывают при болезни Альцгеймера и глаукоме: Симоньян о том, чего "все так ждали"
24 августа 2020, 20:35 • 176 • Политика
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своём Twitter высказалась о том, чего "все так ждали". Так, по словам журналистки, "яд Навального" на самом деле прописывают при болезни Альцгеймера и глаукоме.
В своём Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала заявление врачей немецкой клиники "Шарите" - оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
"Все так ждали, что скажет знаменитая "Шарите", как будто она могла сказать что-то другое", - заметила Симоньян.
Она прикрепила к посту скриншот. В нём рассказывается, что ингибиторы холинэстеразы, которые были, предположительно, обнаружены в крови Навального, применяются при лечении многих заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и глаукому.
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